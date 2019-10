Firmino e Mata explicam momentos opostos de Liverpool e United antes do clássico

Os dois são os cérebros criativos do meio para a frente em suas respectivas equipes, que se enfrentam no domingo (20), pela Premier League

e se enfrentam neste domingo (20), em Old Trafford, pela nona rodada da Premier League e a vida dos grandes rivais ingleses não poderia ser mais diferente.

Enquanto os donos da casa fazem o seu pior início de temporada em 30 anos, e estão mais perto da zona de rebaixamento do que do Top 4 (ocupam a 12ª posição), os visitantes são os atuais campeões europeus e chegam para o duelo com 100% dos pontos conquistados.

Várias são as razões que levaram o Liverpool ao atual momento de força e aos anos de fraqueza no United desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013. A forma com a qual os clubes reforçaram seus elencos é um dos exemplos.

Os Reds Devils foram apostando mais no pedigree e fama de seus jogadores: já chegaram e saíram nomes como Di María, Schweinsteiger, Memphis Depay, Ibrahimovic, Mkhitaryan, Lukaku e Alexis Sánchez – para citar os mais globalmente conhecidos. Lukaku e Sánchez, inclusive, não quiseram continuar em Old Trafford e foram emprestados para a .

A forte crítica com a forma como o United vem se comportando nos mercados de transferências, inclusive, chegou ao ápice na atual temporada: o clube sente a carência de atacantes, perdeu dois e não contratou ninguém de peso para a função. Tampouco conta com um grande criador de jogadas ofensivas. Criação e finalização são os dois maiores problemas dos Red Devils dentro de campo.

O Liverpool também gastou uma quantia considerável de dinheiro, mas a margem de erro foi muito menor e ao longo dos anos o tão exaltado elenco atual tomou forma. O trabalho feito pelos Reds nos mercados de transferências é outro dos contrastes com o arquirrival. Alisson no gol, Van Dijk na zaga, Fabinho e Keita no meio. No ataque, a trinca Salah-Firmino-Mané é a melhor do mundo nas últimas temporadas. Veio o título da Liga dos Campeões e agora o objetivo é voltar a reinar na após 30 anos. Criação e finalização não são problemas para o time treinado por Jurgen Klopp.

Como Firmino e Mata personificam o jogo atual de seus times

Historicamente, tanto United quanto Liverpool possuem um discurso de futebol ousado, para a frente, criativo e sem medo. Hoje, apenas o time da Cidade dos Beatles consegue mostrar tais características em campo. E se há um jogador que pode representar isso, neste início de temporada, é Roberto Firmino.

Firmino na Premier League 2019-20

Jogos: 8

Gols: 3

Assistências: 3

Chances criadas: 11

O brasileiro já soma três gols e o mesmo número de assistências na atual campanha de Premier League, além de ter protagonizado belos dribles e mostrado atributos plásticos que encantam ainda mais o torcedor. Firmino não é líder em nenhuma das estatísticas de ataque, mas é o cérebro criativo no time de Klopp. Um camisa 9 que faz cada vez mais um papel de camisa 10, nas várias vezes em que recua de sua posição centralizada no 4-3-3: organiza o jogo, abre espaços e entrega bolas em ótimas condições para seus companheiros finalizarem.

Dono de uma carreira vitoriosa na Premier League, mais pelo que fez no , Juan Mata chegou ao United no primeiro ano pós-Ferguson. O espanhol, dono de um raciocínio acima da média, além de grande habilidade pelas pontas ou centralizado como meia, teve bons momentos, mas tem sido tão irregular quanto o seu clube.

Na atual campanha, Mata vem atuando centralizado no 4-2-3-1 desenhado por Solskjaer. Apesar da camisa 8 em suas costas, é o 10 do United, embora não tenha deixado de jogar também pelos lados. O espanhol, contudo, vai demonstrando dificuldades para criar chances: não deu nenhuma assistência, não marcou nenhum gol.

Mata na Premier League 2019-20

Jogos: 7

Gols: 0

Assistências: 0

Chances criadas: 5

A culpa não é somente sua. Os péssimos resultados parecem minar, pouco a pouco, a confiança dos jogadores. Muitas vezes a bola chega picada em seus pés, mas outras tantas Mata não teve a ousadia de arriscar um passe mais vertical.

Em entrevista recente ao The , Mata disse acreditar que o clássico camisa 10 perdeu o seu espaço no futebol: “talvez não extinto, mas não é como foi antes”, disse. Aos 31 anos, o espanhol também não é mais tão decisivo como um dia já foi. Tampouco o United, que deixou de ser potência e ainda olha para trás quando busca se reconhecer.

Já o Liverpool, do móvel e criativo Firmino, tão meia quanto atacante, só olha para a frente e vive o melhor momento de sua carreira.