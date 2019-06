Firmino e Jesus entre os mais valorizados do mundo pré-Copa América; Neymar cai

Números dos brasileiros no futebol europeu é quase um espelho do que eles fazem na seleção de Tite

O mais novo estudo divulgado pelo Observatório do Futebol [CIES Football Observatory] ratifica uma mudança na ordem dos brasileiros mais valiosos, considerando os principais campeonatos do futebol europeu. Neymar não ocupa a primeira posição, que agora é de Roberto Firmino. E o segundo nesta lista é Gabriel Jesus.

Neymar, cortado da seleção brasileira da disputa da por causa de uma lesão no tornozelo, sequer está no pódio dentre os seus compatriotas. A terceira vaga no ranking ficou para Philippe Coutinho, que nem teve uma boa temporada vestindo a camisa do . Um motivo que ajuda a explicar a queda de Neymar foi mais uma lesão sofrida no pé direito, que o tirou da metade final da temporada com o .

Destaque no campeão da , Roberto Firmino foi o único brasileiro no Top 10: teve valor avaliado em 144,2 milhões de euros – atrás do inglês Harry Kane e na frente do francês Antoine Griezmann. Quem ocupou o topo da lista foi o jovem Kylian Mbappé, companheiro de Neymar no PSG.

1º - Mbappé (€ 252 milhões)

2º - Salah (€ 219 mi)



4º - Messi (€ 167 mi)



8º - Firmino (€ 144 mi)

12º- Gabriel Jesus (€ 130 mi)

14º Coutinho (€ 129,4 mi)

17º - Neymar (€ 124.7 mi)

Outro destaque brasileiro neste estudo é Alisson, companheiro de Roberto Firmino tanto no Liverpool quanto na seleção brasileira para esta Copa América. Dentre os goleiros, o gaúcho hoje é o mais valorizado do mundo [107,5 milhões de euros].

Ordem dos jogadores na Europa reflete ‘Era Tite’

Apesar da queda, Neymar teve os melhores números isolados considerando a temporada europeia. O meia-atacante do PSG fez 23 gols e deu 11 assistências, mas a maioria delas ainda no primeiro semestre. E ter ficado de fora da fase final da Champions League, onde mais uma vez o Paris caiu, não ajudou.

Philippe Coutinho, um meia, fez menos gols. As cinco assistências, número pequeno levando em consideração sua habilidade, atestam a temporada ruim pelo Barça. Mas se está apenas atrás de Neymar em chances criadas sob o comando de Tite no [92 a 52, considerando todo o período do treinador], o mesmo aconteceu nesta comparação entre conterrâneos na temporada europeia: Ney deu 77 passes-chave contra 59 de Coutinho (apenas dois a mais em relação a Firmino, mais criador do que nunca no Liverpool).

Quais são os artilheiros da seleção com Tite?

Artilheiro na ‘Era Tite’ da seleção brasileira [16 tentos], Gabriel Jesus também teve um desempenho mais goleador em relação a Firmino: 21 gols do jogador do City contra 16 do atacante do Liverpool, além de sete assistências para cada lado. Firmino, contudo, atuou um pouco mais recuado em relação à temporada passada e contribuiu para o conjunto de um time campeão europeu. De qualquer forma, estatísticas muito parecidas tanto pelos clubes quanto pela seleção.

Nesta Copa América, ao contrário do que aconteceu em vários jogos do Barcelona, Coutinho deverá atuar em uma posição mais próxima do gol [e não mais recuado em uma linha de meio-campo]. A esperança é que assuma um protagonismo deixado pelo corte de Neymar. Gabriel Jesus não foi titular absoluto do , mas teve grande utilidade no caminho do título no Campeonato Inglês – considerado por muitos a liga nacional mais forte do mundo. Firmino foi uma das principais peças do Liverpool campeão europeu.

Sinais de que, mesmo sem Neymar, a seleção brasileira conta com uma reunião de alguns dos melhores jogadores do mundo. Agora será a hora de testar isso na Copa América, que se inicia nesta sexta-feira (14) contra a .