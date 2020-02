Firmino brilha em goleada do Liverpool; veja os gols da Premier League

A equipe de Jurgen Klopp atropelou o Southampton; Leicester fica no empate com o Chelsea e mais

Com direito a show de Roberto Firmino, autor de três assistências, o venceu mais uma partida e segue a passos largos para acabar com o jejum de 30 anos sem título do Campeonato Inglês.

A vítima neste sábado (01) foi o , que fez jogo duro e reclamou de um pênalti não marcado antes de os Reds abrirem a contagem no Anfield: Oxlade-Chamberlain recebeu de Firmino, partiu para cima e acertou um belo chute no início do segundo tempo.

Depois, Firmino mostrou enorme categoria ao deixar Jordan Henderson em ótimas condições de ampliar. No minuto 71’ foi a vez de Henderson bancar o garçom, e quem aproveitou foi Mohamed Salah, que acabou fechando a vitória ao aproveitar mais uma assistência de Firmino.

Com o resultado o Liverpool chegou a 73 pontos, confortável na ponta da tabela.

Outro jogo importante na parte de cima da classificação aconteceu entre e , que ficaram no empate por 2 a 2.

Veja também gols das outras partidas da 25ª rodada!

