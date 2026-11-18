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Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, elogiou Salem Al-Dawsari, seu companheiro e capitão na seleção da Arábia Saudita, e o considerou uma das lendas do futebol do país, apesar de os dois disputarem o prêmio de melhor jogador da Ásia.

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A cerimônia de premiação dos melhores da Ásia acontece nesta quinta-feira, no teatro Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia sediado o evento em 2017. Serão entregues prêmios em 19 categorias diferentes.

Entre os prêmios que serão entregues durante a cerimônia está o de melhor jogador da Ásia, disputado por Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari e o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.

Os três jogadores viajaram para a Tailândia nesta quarta-feira, onde participaram de uma entrevista coletiva para falar sobre a indicação ao prêmio.

Em declarações durante a coletiva, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat", Firas Al-Buraikan afirmou: "Estou orgulhoso e feliz por estar com vocês. É um momento indescritível para mim. É a primeira vez que venho aqui. Um sonho de infância se realizou, e por mais que eu fale, não consigo descrever esse sentimento".

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Al-Buraikan disse que seu orgulho é ainda maior por disputar o prêmio ao lado do "Tornado", sobre quem comentou: "Estou ainda mais feliz por estar ao lado da lenda do futebol saudita Salem Al-Dawsari, com quem aprendo muito".

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Questionado sobre o que sentiria caso conquistasse o prêmio, respondeu: "Seria algo grandioso no início da minha carreira e poderia representar um novo começo para mim".

E acrescentou: "Desde criança, você sonha em estar entre as lendas. Chegar a este lugar é resultado de um trabalho contínuo, o que não é fácil, e isso será uma motivação forte e grande para mim".

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Al-Buraikan também defendeu os jogadores sauditas que atuam como centroavantes, diante das críticas que receberam recentemente: "Como eu sempre disse, a liga saudita tem atacantes, mas eles não tiveram a sua oportunidade. Graças a Deus, eu tive a chance e estive à altura das expectativas".

E prosseguiu: "Tenho certeza de que existem atacantes e jogadores sauditas com potencial, mas eles precisam de oportunidade, e isso leva tempo".

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O atacante do Al-Ahli também falou sobre o novo formato da Liga dos Campeões da Ásia Elite, adotado desde o ano retrasado: "A Liga dos Campeões da Ásia Elite faz parte de muitas mudanças que estão acontecendo em nível mundial, e os jogadores precisam jogar e manter o foco dentro de campo".

Al-Buraikan encerrou falando sobre como se sente após a desgastante maratona de viagens que vive nos últimos dias, por causa da participação com a seleção saudita na Data Fifa, seguida da presença na cerimônia dos melhores da Ásia, antes do clássico contra o rival tradicional Al-Nassr .

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E concluiu: "É difícil e cansativo, mas o prêmio vale a pena. Se este prêmio for meu, tudo terá valido".

O atacante participou da derrota da Arábia Saudita para o Uzbequistão por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, no segundo amistoso da seleção saudita nesta Data Fifa.

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Firas Al-Buraikan se destacou na partida ao marcar o gol de empate da Arábia Saudita aos 23 minutos, depois de a equipe sair atrás no placar, ao desviar para as redes, com uma bela cabeçada, um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi.

Menos de 24 horas depois do jogo, Firas Al-Buraikan viajou para Bangkok, capital da Tailândia, para participar da cerimônia de premiação dos melhores da Ásia, nesta quinta-feira, e da entrevista coletiva que a antecedeu, nesta quarta-feira.

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E menos de 24 horas após a cerimônia, Firas Al-Buraikan retorna a Jidá, mais precisamente ao Estádio Al-Inma, para disputar com o Al-Ahli o clássico contra o rival tradicional Al-Nassr, adiado da nona rodada da Liga Roshn.

Alguns relatos chegaram a colocar em dúvida a presença de Al-Buraikan no clássico, sobretudo por causa das sucessivas viagens em poucos dias, mas outras informações garantem que ele estará entre os relacionados do técnico holandês Marino Bosic.