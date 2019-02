"Fiquei uns dois dias chorando", diz Neymar sobre nova lesão no pé

Craque do PSG declarou que foi difícil digerir que estaria novamente longe dos gramados por tanto tempo

Em entrevista exclusiva ao Esporte Espetacular, Neymar revelou que, após sofrer a nova lesão no quinto metatarso do pé direito, ficou “dois dias chorando”.

“Acho que dessa vez foi até mais complicada que a primeira. A primeira quando machuquei falei: “vamos lá, vamos operar, resolver logo isso”. Não teve essa de ficar triste. Mas dessa vez demorei para digerir mais. Fiquei uns dois dias chorando em casa”, disse o craque do Paris Saint-Germain.

A entrevista aconteceu dentro de sua casa, em Paris, enquanto o atacante realizava uma sessão de fisioterapia. A íntegra da reportagem será exibida no próximo dia 3 de março.

O jogador estará ausente do jogo de volta das oitavas de final da Champions League, entre PSG e Manchester United, marcado para o dia 6 de março. No confronto de ida, a equipe parisiense conquistou a vitória em Old Trafford por 2 a 0.

Neymar estipula seu retorno aos gramados entre nove e dez semanas desde que iniciou o tratamento, no fim de janeiro.