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Thomas Tuchel liderou as homenagens a Harry Kane depois que o capitão da Inglaterra foi oficialmente eleito o melhor jogador do mundo na cerimônia da Bola de Ouro de 2026. O técnico da seleção inglesa expressou seu imenso orgulho pelo atacante, peça fundamental da equipe, que conquistou o prestigioso prêmio individual após um ano de recordes por clube e seleção.

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Uma noite dourada para o capitão da Inglaterra

O arco do emblemático estádio de Wembley foi iluminado com um dourado brilhante na noite de segunda-feira para celebrar a escolha de Kane como o melhor jogador de futebol do mundo. O atacante de 33 anos conquistou a Bola de Ouro de 2026 após uma campanha individual impressionante, na qual marcou 73 gols por Bayern de Munique e Inglaterra. Sua vitória representa um marco para o futebol inglês: ele se tornou o primeiro homem de seu país a erguer a Bola de Ouro desde Michael Owen, em 2001.

Kane venceu uma disputa acirrada com Kylian Mbappe, do Real Madrid, e o jovem talento Lamine Yamal, do Barcelona. Um painel de 100 jornalistas dos países mais bem colocados no ranking da FIFA votou no prolífico atacante, cuja regularidade diante do gol segue sem igual. O retorno do prêmio ao país foi particularmente emocionante, com a cerimônia realizada no coração de Londres, a poucos quilômetros de onde Kane iniciou sua trajetória profissional.

Tuchel celebra marco histórico para a Inglaterra

Tuchel elogiou Kane pela conquista notável e admitiu que há muito tempo lhe faltam palavras para descrever o impacto do atacante. Tuchel, que acompanhou de perto a eficiência de Kane nas finalizações tanto no clube quanto na seleção, não demorou a parabenizar o jogador de 33 anos. “Parabéns, Harry, por uma Bola de Ouro merecida! Há muito tempo me faltam superlativos para descrever suas atuações, mas fico muito feliz em ver que agora você foi oficialmente reconhecido pelo mundo do futebol”, afirmou Tuchel.

“Ser o primeiro inglês a conquistar essa grande honraria em 25 anos torna tudo ainda mais especial, e temos sorte de ter você como nosso líder. Sei que você vai aproveitar este momento com seus entes queridos e depois voltar a fazer o que faz de melhor: marcar gols e vencer partidas de futebol.”

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Desempenho pela seleção impulsiona conquista do prêmio

Ao brilho individual de Kane somou-se sua liderança durante um verão movimentado no cenário internacional. Ele teve papel central na campanha que levou a Inglaterra às semifinais da Copa do Mundo de 2026, embora a seleção inglesa tenha acabado eliminada de forma dolorosa pela Argentina nos minutos finais do confronto. Apesar da decepção coletiva por não chegar à final, a contribuição de Kane ao longo do torneio foi inegável.

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O atacante marcou seis gols na competição, ajudando a Inglaterra a superar as primeiras fases eliminatórias com eficiência nas finalizações. Embora não tenha marcado nas quartas de final nem na semifinal, sua presença continuou a representar uma ameaça constante às defesas adversárias. A Inglaterra encerrou o torneio de forma positiva ao derrotar a França na disputa do terceiro lugar, dando um desfecho favorável a uma campanha desgastante para o elenco.

Kane homenageia os companheiros de seleção

O atacante ficou visivelmente emocionado com o reconhecimento no palco, em Londres, e aproveitou o discurso para atribuir parte do mérito àqueles que o ajudaram a chegar ao topo do esporte. Ele destacou o ambiente criado na seleção inglesa como um fator fundamental para seu sucesso. Kane ressaltou que, embora a conquista de um título coletivo continue sendo a prioridade máxima, essa honraria individual também pertence a todo o elenco que o apoiou ao longo do ano.

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“A todos os meus companheiros da seleção inglesa, tivemos um ano especial. Não foi o ano perfeito, mas tivemos muitos bons momentos. Criamos um grande vínculo, com muita união. A forma como treinamos, como jogamos, a união no hotel durante a Copa do Mundo. É uma verdadeira honra ser o capitão de vocês e liderá-los. Isso me enche de orgulho, então este prêmio é de todos nós, sem dúvida”, disse Kane.



