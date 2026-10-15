Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, explicou o motivo de sua irritação ao ser substituído na partida contra a AS Roma pela Liga dos Campeões, na noite da última quarta-feira, em um lance que gerou grande repercussão nas redes sociais.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, devolveu o brasileiro ao time titular na partida contra a Roma, depois de tê-lo substituído diante do Villarreal, mas ele não apresentou o nível esperado.

O treinador português se viu obrigado a substituir Vinícius aos 59 minutos para colocar em campo o outro brasileiro, Endrick, quando o placar indicava desvantagem do time merengue por 3 a 1.

Mas Vinícius reagiu à decisão de Mourinho com contestação, afirmando que não deveria ter saído naquele momento.

Mais tarde, Endrick brilhou, marcou um gol e deu uma assistência, sendo eleito o melhor jogador da partida e conduzindo o Real Madrid a uma emocionante vitória por 4 a 3.

Vinícius admite queda de rendimento e elogia Endrick

Vinícius disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "Marca" após a partida contra a Roma: "É natural que eu fique irritado depois de ser substituído, porque sempre quero apresentar o meu melhor nível e ajudar a equipe. Mas as alterações fizeram a diferença: o Endrick mudou o ritmo da partida e foi o melhor, e o Carlos (Espí) entrou por poucos minutos e conseguiu marcar".

E acrescentou o brasileiro: "Estou irritado comigo mesmo porque não estou apresentando a minha melhor versão, mas, no fim, o Vini sempre volta, e não tenho nenhuma dúvida de que voltarei ao meu nível".

A posição de Vinícius sobre as vaias da torcida do Real Madrid

O jogador do Real Madrid também falou sobre as vaias que a torcida do Santiago Bernabéu dirige a ele, afirmando que compreende o direito dos torcedores de expressarem suas opiniões, apesar de acreditar que essas vaias não o ajudam a apresentar o melhor desempenho.

Disse Vinícius: "Talvez as vaias não me ajudem, mas a torcida paga o preço dos ingressos e tem o direito de expressar sua opinião. Jogamos melhor quando a torcida está ao nosso lado; o Jude Bellingham rende melhor, o Kylian Mbappé joga melhor, e eu também fico melhor".

E prosseguiu: "Acho que é mais fácil vaiar a mim, porque estou no clube há mais tempo e porque sou um dos líderes do Real Madrid".

O brasileiro enviou uma mensagem clara sobre sua capacidade de superar o momento difícil: "Vou voltar. Quando cheguei aqui, muito jovem, muitos zombaram de mim, mas no fim marquei mais de 100 gols com a camisa do Real Madrid".

Vale lembrar que Vinícius ficará ausente do Real Madrid nas próximas quatro partidas do Campeonato Espanhol por causa da suspensão aplicada a ele na noite da última quarta-feira.