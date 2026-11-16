“Fiquei feliz com isso!”: Mãe de Cristiano Ronaldo faz duras críticas a Portugal após humilhação diante da Dinamarca

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A repercussão da péssima derrota de Portugal por 4 a 1 para a Dinamarca tomou um rumo inesperado: Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, fez duras críticas à seleção. Em declarações contundentes, ela admitiu ter ficado satisfeita com a humilhação e afirmou que seu filho foi maltratado antes de se aposentar da seleção.

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A revolta de uma mãe após o desastre em Copenhague

Getty Images

A seleção portuguesa ficou abalada após a pesada derrota por 4 a 1 para a Dinamarca, resultado que marcou um início difícil sem seu ex-capitão e principal referência. Enquanto a derrota gerou preocupação entre os torcedores, Aveiro adotou uma postura muito mais combativa e sugeriu que a equipe recebeu exatamente o que merecia. Sua frustração parece ter origem na maneira como o vencedor de cinco Bolas de Ouro encerrou sua carreira de recordes pela seleção sob a atual gestão.

Durante um evento no Sporting CP, Aveiro não escondeu a satisfação ao ver a seleção portuguesa enfrentar dificuldades em campo. “A derrota foi mais do que merecida, e fiquei feliz com isso”, disse ela ao The media. As declarações causaram grande repercussão na imprensa esportiva portuguesa, sobretudo pelo status de seu filho como o maior jogador da história do país. O atacante de 41 anos encerrou recentemente sua trajetória pela seleção, mas o ressentimento em torno de sua saída continua sendo um assunto importante para sua família.

Acusações de desrespeito dentro do elenco

Mais do que o placar, a revolta de Aveiro se concentrou na suposta falta de reconhecimento ao astro do Al-Nassr durante seus últimos meses na seleção. Ela criticou especificamente uma homenagem recente organizada para o atacante, que, em sua avaliação, foi mal conduzida pela federação. Segundo sua mãe, o lendário camisa 7, que disputou 234 partidas e marcou 146 gols por seu país, merecia uma despedida mais pessoal. Ela argumentou que “a homenagem deveria ter sido feita na presença dele”, e não da maneira como acabou sendo realizada.

As críticas não ficaram restritas à federação: Aveiro atacou diretamente os jogadores que dividiram o vestiário com seu filho. Ela acusou os ex-companheiros de não apoiarem o jogador que os conduziu aos títulos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações. Segundo a declaração atribuída a ela: “Na seleção, ele não foi respeitado, nem mesmo pelos companheiros de equipe.” A acusação sugere uma ruptura significativa nos bastidores durante o capítulo final da trajetória de 23 anos de Ronaldo pela seleção, iniciada em agosto de 2003.

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Jorge Jesus responde às declarações contundentes

Getty Images

Enquanto o clima em torno da seleção se torna cada vez mais tenso, Aveiro sugeriu que apenas um clube entende de fato o legado de seu filho. Ela apontou o Sporting CP, clube onde Ronaldo iniciou sua trajetória profissional, como a única instituição capaz de demonstrar a ele o devido reconhecimento. “É aqui, no Sporting, que vamos prestar uma homenagem a ele. Aqui, reconhecem o valor dele”, afirmou. A declaração amplia a distância em relação à atual comissão técnica da seleção, incluindo o técnico Jorge Jesus, cujo desentendimento com o jogador antes da aposentadoria foi amplamente divulgado.

Apesar das provocações, Jorge Jesus procurou evitar o confronto ao ser questionado sobre as declarações em uma entrevista coletiva . O técnico de 72 anos, que recentemente viu sua equipe ter dificuldades na defesa sem o veterano que a liderava, recusou-se a entrar em uma discussão pública. Jesus declarou: “Agora tenho que responder à mãe de Cristiano Ronaldo? À minha mãe também. A mãe de Cristiano Ronaldo é uma senhora que respeito muito. Mãe é mãe, não há o que fazer. Entendo as declarações dela.” A decisão de não rebater as críticas pode acalmar a situação imediata, mas a saída de Ronaldo continua a pesar sobre o futuro de Portugal.