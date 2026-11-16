Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Cristiano Ronaldo Signs New Contract at Real MadridGetty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

“Fiquei feliz com isso!”: Mãe de Cristiano Ronaldo faz duras críticas a Portugal após humilhação diante da Dinamarca

Siga GOAL no Google

A repercussão da péssima derrota de Portugal por 4 a 1 para a Dinamarca tomou um rumo inesperado: Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, fez duras críticas à seleção. Em declarações contundentes, ela admitiu ter ficado satisfeita com a humilhação e afirmou que seu filho foi maltratado antes de se aposentar da seleção.

Publicidade

A revolta de uma mãe após o desastre em Copenhague

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

A seleção portuguesa ficou abalada após a pesada derrota por 4 a 1 para a Dinamarca, resultado que marcou um início difícil sem seu ex-capitão e principal referência. Enquanto a derrota gerou preocupação entre os torcedores, Aveiro adotou uma postura muito mais combativa e sugeriu que a equipe recebeu exatamente o que merecia. Sua frustração parece ter origem na maneira como o vencedor de cinco Bolas de Ouro encerrou sua carreira de recordes pela seleção sob a atual gestão.

Durante um evento no Sporting CP, Aveiro não escondeu a satisfação ao ver a seleção portuguesa enfrentar dificuldades em campo. “A derrota foi mais do que merecida, e fiquei feliz com isso”, disse ela ao The media. As declarações causaram grande repercussão na imprensa esportiva portuguesa, sobretudo pelo status de seu filho como o maior jogador da história do país. O atacante de 41 anos encerrou recentemente sua trajetória pela seleção, mas o ressentimento em torno de sua saída continua sendo um assunto importante para sua família.

Acusações de desrespeito dentro do elenco

Mais do que o placar, a revolta de Aveiro se concentrou na suposta falta de reconhecimento ao astro do Al-Nassr durante seus últimos meses na seleção. Ela criticou especificamente uma homenagem recente organizada para o atacante, que, em sua avaliação, foi mal conduzida pela federação. Segundo sua mãe, o lendário camisa 7, que disputou 234 partidas e marcou 146 gols por seu país, merecia uma despedida mais pessoal. Ela argumentou que “a homenagem deveria ter sido feita na presença dele”, e não da maneira como acabou sendo realizada.

As críticas não ficaram restritas à federação: Aveiro atacou diretamente os jogadores que dividiram o vestiário com seu filho. Ela acusou os ex-companheiros de não apoiarem o jogador que os conduziu aos títulos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações. Segundo a declaração atribuída a ela: “Na seleção, ele não foi respeitado, nem mesmo pelos companheiros de equipe.” A acusação sugere uma ruptura significativa nos bastidores durante o capítulo final da trajetória de 23 anos de Ronaldo pela seleção, iniciada em agosto de 2003.

Publicidade
Publicidade

Jorge Jesus responde às declarações contundentes

FBL-EUR-NATIONS-POR-DENGetty Images

Enquanto o clima em torno da seleção se torna cada vez mais tenso, Aveiro sugeriu que apenas um clube entende de fato o legado de seu filho. Ela apontou o Sporting CP, clube onde Ronaldo iniciou sua trajetória profissional, como a única instituição capaz de demonstrar a ele o devido reconhecimento. “É aqui, no Sporting, que vamos prestar uma homenagem a ele. Aqui, reconhecem o valor dele”, afirmou. A declaração amplia a distância em relação à atual comissão técnica da seleção, incluindo o técnico Jorge Jesus, cujo desentendimento com o jogador antes da aposentadoria foi amplamente divulgado.

Próximas partidas
WAL

WAL

Liga das Nações A

17 de nov. de 2026

POR

POR

DEN

DEN

Liga das Nações A

17 de nov. de 2026

NOR

NOR

Apesar das provocações, Jorge Jesus procurou evitar o confronto ao ser questionado sobre as declarações em uma entrevista coletiva. O técnico de 72 anos, que recentemente viu sua equipe ter dificuldades na defesa sem o veterano que a liderava, recusou-se a entrar em uma discussão pública. Jesus declarou: “Agora tenho que responder à mãe de Cristiano Ronaldo? À minha mãe também. A mãe de Cristiano Ronaldo é uma senhora que respeito muito. Mãe é mãe, não há o que fazer. Entendo as declarações dela.” A decisão de não rebater as críticas pode acalmar a situação imediata, mas a saída de Ronaldo continua a pesar sobre o futuro de Portugal.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

Ver perfil do autor