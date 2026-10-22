O comentarista Ahmed Shobier disparou duras críticas contra os jogadores do Al Ahly, após o empate por 3 a 3 com o Al Qanah, na última quarta-feira, pelo Campeonato Egípcio.

O Al Ahly perdia por 3 a 2 até os 90+3 minutos, quando o marroquino Ashraf Dari marcou o gol de empate.

O resultado provocou uma grande onda de indignação entre a torcida e os dirigentes do Al Ahly, diante da fraca atuação da equipe na partida de ontem.

Shobier, por sua vez, afirmou em declarações radiofônicas: "O Al Ahly enfrenta o Al Qanah no Estádio do Cairo, o que seria natural? O Al Ahly deveria pressionar a partir das proximidades da grande área, mas o que não é normal é que ele recue para o terço do seu campo ou para a metade do seu campo".



E prosseguiu: "O Al Ahly é um time pequeno para se defender depois de marcar um gol? Uma coisa muito curiosa e muito estranha. Quando a bola é rebatida pela defesa ou pelo goleiro, não há ninguém para afastar a bola e levá-la para frente, isso é o normal, mas não há nada, todos ficam parados se olhando".

O ex-goleiro do Al Ahly completou: "Juro por Deus que assisti ao jogo do Al Ahly e do Al Qanah em estado de choque, o Al Ahly não teve nem pressão, nem garra, nem empenho em cortar a bola, nem mesmo concentração no passe, e parabenizo o Al Qanah pelo que apresentou".

E acrescentou: "Para ser honesto, o Al Qanah perdeu dois pontos em vez de ganhar um ponto, sim, o Al Ahly foi mais ofensivo e tudo mais, mas você marcou o empate nos dois minutos finais, o Al Qanah foi o melhor porque estava perdendo e conseguiu voltar uma e duas vezes e foi à frente por 3 a 2".

E continuou: "O terceiro gol do Al Qanah é mais estranho que o estranho, a bola é jogada pelo goleiro Mohamed Shaaban, ele a chutou longe e não havia mais que um único jogador do Al Qanah, que é Mohamed Hamdi Zaki, que surge voando com a bola no meio dos defensores, um contra 3 jogadores, o certo seria dar segurança para que o jogador não fique cara a cara, mas não, você segue em frente e ainda faz gol contra, o que é isso?! Sinceramente, o beabá do futebol não está presente".







