Fique conectado em toda a América do Norte: o guia definitivo dos melhores eSIMs e cartões SIM para viagens à Copa do Mundo

O torneio mais ambicioso da história do futebol deu oficialmente início, percorrendo um continente inteiro. Pela primeira vez, 48 nações disputam a glória mundial em um formato amplamente ampliado de 104 partidas, que promete mais emoção, mais gols e mais viagens do que qualquer torneio anterior. Torcedores de todos os cantos do planeta invadiram a América do Norte para testemunhar a história, lotando estádios icônicos desde a Costa Leste dos Estados Unidos até as altas altitudes do México e as vibrantes cidades do Canadá.

Com 16 cidades-sede espalhadas por milhares de quilômetros, participar desse evento histórico transfronteiriço exige mais do que apenas ingressos para os jogos e camisetas dos times. Grupos de torcedores estão cruzando fronteiras internacionais entre os três países-sede, lidando com vários fusos horários e fazendo voos de longa distância apenas para acompanhar suas seleções durante a fase de grupos. Essa configuração única, envolvendo vários países, criou um desafio logístico sem precedentes para os torcedores que viajam, tornando a conectividade digital a ferramenta mais essencial no arsenal de um torcedor.

Manter-se conectado não se resume mais apenas a verificar os placares ao vivo; é uma necessidade absoluta para acessar ingressos digitais para os jogos, navegar por complexas redes de transporte público e compartilhar momentos históricos das arquibancadas. As tarifas tradicionais de roaming da sua operadora local podem esgotar seu orçamento mais rápido do que um erro defensivo, tornando essenciais alternativas locais acessíveis. A GOAL compilou todas as informações necessárias para garantir a melhor conexão de dados, permitindo que você se concentre inteiramente no campo.

O dilema da conectividade transfronteiriça

Acompanhar seu time durante este torneio significa navegar por diferentes redes de celular em três grandes nações. Se o seu itinerário de viagem envolve ir de um jogo para outro em diferentes países-sede, um eSIM regional para vários países ou um plano transfronteiriço especializado é sua melhor opção. Provedores como ByteSim e Roamless oferecem pacotes de dados específicos para a América do Norte que mantêm você conectado sem interrupções ao cruzar dos Estados Unidos para o Canadá ou o México, eliminando a necessidade de comprar chips separados para cada etapa da viagem.

Se você preferir cartões SIM físicos, pode comprá-los ao chegar em aeroportos internacionais ou lojas de operadoras locais. No entanto, lembre-se de que os chips físicos geralmente restringem você à rede de um único país, exigindo uma troca manual na fronteira. Abaixo está o resumo completo das melhores opções de conectividade para cada região anfitriã.

Estados Unidos

Os Estados Unidos apresentam a maior cobertura do torneio, com 11 cidades-sede, incluindo centros importantes como Nova York, Nova Jersey, Los Angeles, Miami e Dallas. As redes de celular aqui são incrivelmente rápidas, mas a infraestrutura dos estádios locais enfrenta um congestionamento enorme quando dezenas de milhares de torcedores transmitem vídeos simultaneamente.

Principais opções de eSIM para os EUA

Por seu desempenho equilibrado e preço acessível, o Nomad se destaca como a melhor escolha geral para viagens nos Estados Unidos. Ele oferece pacotes de dados robustos, com preços altamente competitivos em seus planos de 20 GB e 50 GB, que atendem perfeitamente aos torcedores que ficarão durante toda a fase de grupos.

Se a segurança é sua principal preocupação, o Saily, com o respaldo da NordVPN, oferece planos de dados robustos, além de recursos integrados de proteção na web. O Saily oferece uma generosa franquia diária de 5 GB em alta velocidade antes de reduzir a velocidade, o que o torna uma excelente alternativa econômica. Para quem precisa fazer chamadas locais para hotéis ou coordenar caronas compartilhadas, o Airalo é uma opção de destaque, sendo um dos poucos provedores que oferecem um eSIM americano com um número de telefone local para chamadas e mensagens de texto. Com o eSIM.sm, você pode obter 1 GB de dados por 7 dias a partir de apenas US$ 3.





Cartões SIM físicos locais

Se o seu celular não suporta ativação digital, você pode adquirir um chip pré-pago físico de uma das três principais redes locais:

T-Mobile: Oferece as velocidades de dados 5G mais rápidas nas principais áreas metropolitanas, tornando-a excelente para estádios em cidades como Atlanta e Los Angeles.

Verizon: Oferece a cobertura geral mais abrangente, o que é altamente vantajoso se você estiver fazendo viagens rodoviárias entre cidades-sede distantes.

AT&T: Oferece um meio-termo confiável com cobertura nacional consistente e desempenho de rede estável perto dos principais locais de eventos.

México

O futebol é uma religião no México, e as partidas no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México, além dos jogos em Guadalajara e Monterrey, proporcionarão algumas das atmosferas mais eletrizantes do verão.

Principais opções de eSIM para o México

Airalo e Holafly lideram o mercado digital para viajantes que se dirigem ao sul da fronteira. A Airalo se conecta diretamente a redes locais premium, garantindo que você tenha sinal mesmo em zonas de exibição pública lotadas. A Holafly é a escolha preferida para usuários que consomem muitos dados, oferecendo pacotes de dados ilimitados com base no número exato de dias que você planeja viajar. Isso significa que você pode transmitir as comemorações dos torcedores fora do estádio sem se preocupar com limites de dados. Com a eSIM.sm, você pode obter 1 GB de dados por 7 dias a partir de apenas US$ 3.





Cartões SIM físicos locais

Para cartões SIM físicos, você pode facilmente comprar um cartão SIM nas lojas de conveniência OXXO ou em quiosques do aeroporto ao chegar. As principais redes locais incluem:

Telcel: O rei absoluto da cobertura no México. A Telcel possui a maior cobertura de rede e os sinais de dados mais confiáveis dentro de estádios enormes e lotados.

Movistar: Oferece pacotes pré-pagos acessíveis que funcionam bem nos principais centros urbanos, embora a cobertura possa diminuir em áreas rurais entre as cidades-sede.

AT&T México: Oferece integração perfeita se você estiver viajando de ida e volta dos Estados Unidos, muitas vezes permitindo o uso de dados em ambos os lados da fronteira sem taxas extras.

Canadá

Do Estádio de Toronto à pitoresca costa oeste de Vancouver, no BC Place, o Canadá sedia jogos cruciais do torneio. O país possui redes de telecomunicações altamente avançadas, embora os preços dos dados tenham sido historicamente mais altos do que nas regiões vizinhas.

Principais opções de eSIM para o Canadá

É altamente recomendável utilizar um provedor de dados digitais no Canadá para evitar as caras tarifas locais para turistas. A Nomad e a Ubigi oferecem excelentes pacotes de dados de curto prazo que contornam o roaming local caro. A Ubigi é particularmente útil porque oferece acesso imediato a 5G nas redes de parceiros locais sem custo adicional, proporcionando as velocidades de baixa latência necessárias para uploads instantâneos de vídeos diretamente das arquibancadas. Com o eSIM.sm, você pode obter 1 GB de dados por 7 dias a partir de apenas $3.

Cartões SIM físicos locais

Se você optar por usar um cartão físico, pode visitar uma loja de varejo ou quiosque no aeroporto que represente as principais operadoras canadenses:

Rogers: Oferece cobertura excepcional nos estádios e investiu fortemente na infraestrutura de instalações esportivas nas principais cidades canadenses.

Bell: Oferece redes de dados de alta velocidade premium e confiabilidade consistente em Ontário e na Colúmbia Britânica.

Telus: Tem uma parceria estreita com a Bell para oferecer ampla cobertura nacional, garantindo que você permaneça conectado, esteja você no centro de Toronto ou explorando as regiões vizinhas.

Guia de uso de dados do torneio

Para garantir que você adquira o plano de tamanho correto, é importante entender exatamente quanto de dados suas atividades no dia do jogo consomem. Navegar em aplicativos de mapas, enviar conteúdo de vídeo para plataformas sociais e gerenciar ingressos digitais podem esgotar sua franquia rapidamente.

Atividade Consumo estimado de dados Ingressos digitais e entrada Consumo mínimo de dados, mas requer uma conexão estável nos portões do estádio Navegação no Google Maps Aproximadamente 5 MB por hora de orientação de rota ativa Uploads de vídeos nas redes sociais Aproximadamente 100 MB a 200 MB por postagem de vídeo em alta definição Navegação na Web e notícias de futebol Cerca de 50 MB por hora de leitura casual e verificação de resultados Chamadas de voz e vídeo no WhatsApp Cerca de 5 MB por minuto para videochamadas com amigos na terra natal

Lista de verificação para ativação e preparação

Para evitar quaisquer problemas técnicos durante sua viagem para o dia do jogo, conclua estas etapas essenciais antes de partir para o torneio:

Verifique o desbloqueio do aparelho: certifique-se de que sua operadora atual tenha desbloqueado completamente seu celular. Aparelhos com contratos financeiros ativos costumam estar bloqueados para a rede local, impedindo que aceitem cartões SIM estrangeiros ou perfis eSIM. Confirme a compatibilidade com eSIM: verifique as configurações do seu dispositivo para garantir que ele suporta chips digitais. A maioria dos smartphones modernos é totalmente compatível. Instale antes da partida: baixe o aplicativo da operadora escolhida e instale o perfil digital enquanto ainda estiver conectado à sua rede de internet doméstica. Você pode configurar o plano de dados para ativar automaticamente no momento em que seu voo pousar no país anfitrião.