Fiorentina x Roma: onde assistir ao vivo, horário, escalações e mais do jogo da Serie A 2021/22

Fiorentina e Roma se enfrentam nesta segunda-feira (9), no Artemio Franchi, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 36ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Fiorentina x Roma DATA Segunda-feira, 9 de maio de 2022 LOCAL Estádio Artemio Franchi - Florença, Itália HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os veículos que vão transmitir o jogo desta segunda-feira (9), no Artemio Franchi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Valendo uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, Fiorentina e Roma se enfrentam pelo duelo mais esperado da rodada do Campeonato Italiano aquele que pode decidir a vaga final da Europa League.

Na tabela, a Roma ocupa o sétimo lugar, com 59 pontos, conquistando assim uma vaga na Conferência League da próxima temporada. A Fiorentina, por sua vez, está uma posição abaixo, com 56 pontos, faltando três jogos para o fim. Vale lembrar, no entanto, que o time de José Mourinho vai disputar a final da Conferência League, contra o Feyernood, no final do mês.

Para o duelo, os dois times terão desfalques, mas, mesmo assim, deverão manter suas últimas formações iniciais. O time Viola terá a ausência do lateral direito Álvaro Odriozola, que está machucado. A Roma só terá o desfalque de Henrik Mkhitaryan, lesionado.

Possível escalação da Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Saponara, Maleh, Duncan; Nicolás González, Amrabat e Arthur Cabral.

Possível escalação da Roma: Rui Patricio; Mancini, Smaling, Ibañez; Karsdorp, Sérgio Oliveira, Cristante, Zalewski; Lorenzo pellegrini, Nicolo Zaniolo e Tammy Abraham.

DESFALQUES

FIORENTINA:

Getty Images Riccardo Sottil, Álvaro Odriozola e Gaetano Castrovilli: lesionados

ROMA:



Henrik Mkhitaryan: lesionado

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 0 x 4 Udinese Serie A 27 de abril de 2022 Milan 1 x 0 Fiorentina Serie A 1 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampdoria x Fiorentina Serie A 16 de maio de 2022 13h30 (de Brasília) Fiorentina x Juventus Serie A 25 de maio de 2022 A definir

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 0 x 0 Bologna Serie A 1 de maio de 2022 Roma 1 x 0 Leicester City Conferência League 5 de maio de 2022

Próximas partidas