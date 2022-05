Fiorentina x Juventus: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

Fiorentina e Juventus se enfrentam neste sábado (21), no Artemio Franchi, a partir das 15h45 (de Brasília), pela última rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

JOGO Fiorentina x Juventus DATA Sábado, 21 de maio de 2022 LOCAL Estádio Artemio Franchi - Florença, Itália HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado, no Artemio Frenchi. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

Para continuar sonhando com uma vaga na próxima Europa League ou até na Conferência League, a Fiorentina vai em busca de uma vitória contra a Juventus, já garantida na próxima Champions League.

Para o duelo, a equipe Viola precisa ganhar e torcer para uma combinação de resultados, que envolve um tropeço da Roma e da Atalanta, para conseguir uma vaga na Europa League, é claro, com uma vitória sobre a Juventus.

FIORENTINA

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 2 x 0 Roma Serie A 9 de maio de 2022 Sampdoria 4 x 1 Fiorentina Serie A 16 de maio de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fiorentina x Juventus Serie A 21 de maio de 2022 15h45 (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 2 x 4 Inter de Milão Serie A 11 de maio de 2022 Juventus 2 x 2 Lazio Serie A 16 de maio de 2022

