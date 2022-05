Fiorentina x Juventus: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 2021/22

A bola vai rolar neste sábado (21) para Fiorentina e Juventus, em partida válida pela última rodada da Serie A, a partir das 15h45 (do horário de Brasília). O time Viola precisa garantir uma vaga para continuar sonhando com uma classificação para as competições europeias da próxima temporada.

Sabendo que está fora da zona de classificação, e para garantir uma vaga na Conferência League ou na Europa League, a Fiorentina precisa de uma vitória e torcer por tropeços de Roma e Atalanta. A Juventus, por sua vez, já está garantida na próxima Champions League.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo final da temporada, as duas equipes não terão maiores desfalques para a partida. A Fiorentina deve mandar o mesmo time que foi derrotado pela Sampdoria, com Gaetano Castrovilli, lesionado, e Youssef Maleh, suspenso, como únicos desfalques.

Na Juve, este será o último jogo de Dybala e Chiellini com a camisa do time italiano e, para o duelo, o técnico Massimiliano Allegri deverá repetir a mesma escalação do último jogo contra o Napoli.

Possível escalação da Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Duncan; Ikoné, Nico González e Arthur Cabral.

Possível escalação da Juventus: Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Miretti, locatelli e Dybala; Bernardeschi, Morata e Vlahovic.

DESFALQUES

FIORENTINA:

Getty Gaetano Castrovilli: lesionado

Youssef Maleh: suspenso (terceiro cartão amarelo)

JUVENTUS:

Danilo, Federico Chiesa e Kaio Jorge: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Fiorentina e Juventus será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, neste sábado (21). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.