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ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Fiorentina x Inter, Marelli: “Pongracic toca com o braço, mas está em posição natural. Não há motivos para marcar falta”

As palavras do especialista em arbitragem da DAZN.

Um episódio que ainda vai dar o que falar.

Fiorentina x Inter terminou em 1 a 1, mas o toque de braço de Pongracic provocou — durante a partida — fortes protestos por parte de todos os jogadores da Inter em campo, que exigiam a marcação de um pênalti a seu favor. A jogada foi a seguinte: Dumfries cruzou da direita, mas nem Pio Esposito nem Ranieri conseguiram alcançar a bola; em seguida, a bola passou, deslocou-se e foi tocada pelo braço de Pongracic.

O árbitro Colombo decide deixar a jogada prosseguir e, por fim, o VAR não intervém para rever a jogada ou para solicitar ao árbitro uma revisão em campo.

E assim, no pós-jogo, Luca Marelli, ex-árbitro e especialista em arbitragem, participou via conexão no programa Fuoriclasse da DAZN, comentando da seguinte forma a possível mão de Pongracic durante o primeiro tempo de Fiorentina x Inter: “Aos sete minutos, há um cruzamento e Pongracic toca a bola com a mão direita: o braço permanece sempre imóvel e está em uma posição natural. Além disso, Ranieri e Esposito, à sua frente, falham a bola e tornam a jogada inesperada: e então o toque ocorre com o braço que nunca se move. Eles julgaram essa intervenção com o braço como não punível e, para mim, é a decisão correta, pois não há elementos que justifiquem a punição”.

Esse foi a observação final de Marelli, para não deixar margem para outras interpretações.

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