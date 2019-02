Fiorentina x Atalanta: AO VIVO e DE GRAÇA! Assista aqui com DAZN e Goal

O DAZN e a Goal levam a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil, desta vez pela Coppa Italia

O DAZN transmite com exclusividade para o Brasil o duelo entre Fiorentina e Atalanta, pelo jogo de ida da semifinal da Coppa Itaila, que será exibido AO VIVO e DE GRAÇA no YouTube do DAZN , no Facebook do DAZN e aqui na Goal Brasil . A partida, que será disputada no Estádio Artemio Franchi, está marcada para esta quarta-feira (27), a partir das 17h (Brasília).

O jogo faz parte de uma série de partidas que serão transmitidas pelo DAZN gratuitamente até março, quando a plataforma de streaming será lançada de vez no Brasil com direitos de transmissão de torneios como Série A, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana. Até lá, os jogos de Juventus e PSG, com Cristiano Ronaldo e Neymar, serão transmitidas pelas redes sociais do DAZN e também pela Goal Brasil, sempre AO VIVO e DE GRAÇA.

Confira mais informações sobre a partida!

FIORENTINA x ATALANTA: DATA, HORA, LOCAL E ESCALAÇÕES

JOGO Fiorentina x Atalanta DATA Quarta-feira, 27 de fevereiro LOCAL Estádio Artemio Franchi - ITA HORÁRIO 17h (de Brasília)

Provável escalação Fiorentina:

Provável escalaçaõ Atalanta:

FIORENTINA x ATALANTA: STREAMING AO VIVO E DE GRAÇA

Sem transmissão pela TV no território brasileiro, Fiorentina x Atalanta poderá ser acompanhado no streaming do DAZN, em alta resolução e com narração em português!

A cobertura do DAZN começa alguns minutos antes do duelo, por volta das 16h00 desta quarta-feira, por meio do canal do Youtube e no Facebook.

É mais uma oportunidade que o DAZN oferece para quem deseja saber mais sobre a plataforma, que será inaugurada oficialmente em março de 2019, e contará com transmissões exclusivas da Serie A, Copa da Itália, Ligue 1 e a Copa Sul-Americana 2019.

FIORENTINA x ATALANTA: COMO ACOMPANHAR MINUTO-A-MINUTO

Quem não puder contar com uma boa conexão ainda poderá ficar por dentro das principais jogadas, lances e gols da partida na Goal , através do Tempo Real da partida, clicando aqui .

Na página da partida você ainda pode conferir números, cartões recebidos pelos jogadores e outros detalhes que passam despercebido durante o jogo!

