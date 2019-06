Fiorentina tem novo dono e sonha com um novo período de glórias

Segundo a Sky da Itália, apenas detalhes burocráticos são necessários para o anúncio oficial

Da água para o vinho? A escapou do rebaixamento na apenas nas últimas rodadas da italiana, competição que você acompanha exclusivamente no DAZN, mas o futuro pode mudar bastante nas aspirações da tradicional camisa Viola.

Segundo a Sky Sports da Itália, o norte-americano Rocco Commisso teria chegado a um acordo para comprar o clube da família Della Valle. Os valores envolvidos seriam de € 170 milhões. O anúncio oficial deverá ser feito ainda nesta semana, após detalhes burocráticos a serem resolvidos.

Commisso é o dono do Cosmos, de Nova York, equipe que na década de 1970 teve Pelé, Carlos Alberto Torres e Beckenbauer, mas como a estrutura no futebol dos é diferente – não conta com acesso e rebaixamento – o empresário jamais conseguiu levar o Cosmos para a .

A expectativa é que a chegada de novos donos dê vida nova ao tradicional clube de Florença, que em 1957 foi o primeiro time de seu país a chegar em uma final de Copa dos Campeões da Europa (atual ). Na década de 90, a Fiorentina ainda contou com craques emblemáticos, como Rui Costa e Gabriel Batistuta. Segundo a imprensa italiana, a intenção é revitalizar a forma como a cidade acompanha futebol. É esperar para ver!