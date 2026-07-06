Fiorentina: Paratici está perto de fechar a contratação de Koleosho; veja os valores oferecidos ao Burnley

Os fogos de artifício na Fiorentina acabaram de começar. Fabio Paratici quer montar um time de peso para ser comandado pelo técnico Fabio Grosso, sem deixar pedra sobre pedra. Ontem, o diretor esportivo da Viola fechou com o Tottenham o empréstimo com opção de compra de Radu Dragusin, uma negociação certamente de alto nível.





O próximo passo será reforçar o elenco de jogadores de linha de frente: a Fiorentina está em negociações avançadas com o Burnley por Luca Koleosho, que na última temporada esteve emprestado ao Paris FC na segunda metade da temporada, com 16 partidas na Ligue 1 e 3 gols. A negociação deve ser fechada em breve por cerca de 11/12 milhões de euros.