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Pedro Gonçalves foi uma das contratações surpreendentes de Fabio Paratici para a Fiorentina. Ele chegou do Sporting de Lisboa por empréstimo de 2,5 milhões de euros, com opção de compra em uma operação de cerca de 25 milhões de euros no total. No clube português, havia sido destaque nas últimas temporadas.

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O impacto do ponta português de 28 anos na Fiorentina tem sido limitado porque ele está sem espaço por causa de Mastantuono e Njie, mas Vanoli tem grande admiração e confiança no ex-jogador do Sporting de Lisboa e busca dar a ele cada vez mais oportunidades. Até aqui, Pote, seu apelido de longa data, jogou pouco, mas ainda assim registrou números significativos: oito partidas e duas assistências na Serie A, em 196 minutos no total, além de uma partida com gol decisivo na Copa da Itália.

Goncalves está bem em Florença e gostaria de jogar mais, mas sabe que precisa elevar seu nível para cumprir as condições que podem levar à obrigação de compra. Até porque considera encerrada sua passagem pelo Sporting de Lisboa, que foi muito boa, mas também teve alguns desentendimentos.

A Serie A, de todo modo, estava no destino do ponta nascido em 1998, já que, no verão passado, os rumores do mercado de transferências o associaram repetidamente e com força ao Milan de seu mentor Ruben Amorim. O próprio jogador voltou ao assunto em entrevista ao jornal português Record: "O Milan me procurou no verão? Falaram comigo sobre essa possibilidade, mas não sei o que aconteceu nos bastidores. Sempre que converso com meu empresário, ou com meus empresários, entre eles Jorge (Mendes, nota da redação), peço que me contem apenas o que for verdade. Às vezes, mencionam a possibilidade de uma transferência que depois não se concretiza; faz parte do

jogo".

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. A oportunidade de voltar a trabalhar com Amorim nunca chegou a mim de forma concreta"