O impacto do ponta português de 28 anos na Fiorentina tem sido limitado porque ele está sem espaço por causa de Mastantuono e Njie, mas Vanoli tem grande admiração e confiança no ex-jogador do Sporting de Lisboa e busca dar a ele cada vez mais oportunidades. Até aqui, Pote, seu apelido de longa data, jogou pouco, mas ainda assim registrou números significativos: oito partidas e duas assistências na Serie A, em 196 minutos no total, além de uma partida com gol decisivo na Copa da Itália.
Goncalves está bem em Florença e gostaria de jogar mais, mas sabe que precisa elevar seu nível para cumprir as condições que podem levar à obrigação de compra. Até porque considera encerrada sua passagem pelo Sporting de Lisboa, que foi muito boa, mas também teve alguns desentendimentos.
A Serie A, de todo modo, estava no destino do ponta nascido em 1998, já que, no verão passado, os rumores do mercado de transferências o associaram repetidamente e com força ao Milan de seu mentor Ruben Amorim. O próprio jogador voltou ao assunto em entrevista ao jornal português Record: "O Milan me procurou no verão? Falaram comigo sobre essa possibilidade, mas não sei o que aconteceu nos bastidores. Sempre que converso com meu empresário, ou com meus empresários, entre eles Jorge (Mendes, nota da redação), peço que me contem apenas o que for verdade. Às vezes, mencionam a possibilidade de uma transferência que depois não se concretiza; faz parte do
jogo".
. A oportunidade de voltar a trabalhar com Amorim nunca chegou a mim de forma concreta"