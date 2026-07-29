Fiorentina, Mourinho dá o aval para Valdepenas: contratação de 8 milhões de euros

Depois de uma longa e trabalhosa negociação, veio a fumaça branca: Valdepenas se prepara para se tornar um novo jogador da Fiorentina, chegou o ok de Mourinho.

A Fiorentina vai pagar oito milhões para contratá-lo em definitivo, mas o Real Madrid ficará com 50% de uma futura revenda do jogador, inserindo ainda no acordo a chamada “recompra” de sua “joia” - válida pelas próximas três temporadas - por uma cifra entre dez e doze milhões, e assim está fechado o negócio no estilo Nico Paz. Para o lateral-esquerdo (grande estrutura atlética e, por isso, pode jogar também como zagueiro, assim não será necessário um quarto elemento para completar as duplas no meio se Comuzzo sair por empréstimo) está pronto um contrato de cinco anos.