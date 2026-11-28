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Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, recebeu notícias boas e ruins antes do duelo com o Hamburgo pela Bundesliga. Os últimos treinos trouxeram o retorno de Serge Gnabry e Alphonso Davies, mas a nova lesão de Jamal Musiala dissipou boa parte do otimismo e colocou o treinador belga diante de mais uma crise em um momento extremamente delicado.

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Depois da derrota por 2 a 1 para o Lille, da França, na Champions League, Kompany esperava recuperar algumas de suas peças ofensivas, sobretudo diante do aumento dos desfalques no elenco. A nova recaída de Musiala, porém, reacendeu as preocupações sobre sua capacidade de recuperar a forma física e levantou dúvidas sobre o futuro de um dos maiores talentos do futebol alemão.

De acordo com a emissora “Sky Sport”, o treino do Bayern de Munique na sexta-feira teve uma novidade positiva: Serge Gnabry e Alphonso Davies voltaram a participar integralmente das atividades com o grupo, o que dá à comissão técnica alguma esperança de contar com os dois nas próximas semanas.

Gnabry sofria com uma lesão muscular que o afastou dos jogos, enquanto Davies teve uma ruptura nos tendões do joelho da perna esquerda, o que o tirou do time nos últimos tempos.

O retorno da dupla acontece em um momento em que Kompany precisa muito recuperar seus titulares, principalmente porque o time sofre com uma clara falta de opções, tanto no ataque quanto nos demais setores.

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Ainda assim, voltar aos treinos não significa necessariamente ter sinal verde para atuar nas partidas, já que a decisão final depende da recuperação física completa e da avaliação do departamento médico.

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Musiala volta a se lesionar: uma lesão que faz o relógio andar para trás

Por outro lado, o Bayern de Munique sofreu um duro golpe com o anúncio de uma nova lesão muscular de Jamal Musiala. O jovem jogador segue em sua luta contra as lesões, e suas tentativas de recuperar o nível habitual ficam ainda mais complicadas.

Em comunicado oficial, o clube bávaro informou que os exames médicos confirmaram uma lesão muscular de Musiala no posterior da coxa direita e acrescentou que o jogador ficará fora dos gramados por tempo indeterminado.

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O jornal alemão “tz”, porém, revelou detalhes ainda mais preocupantes sobre a natureza da recaída, afirmando que o jogador voltou a sofrer uma ruptura de fibras musculares na coxa esquerda, o que foi confirmado pelos exames médicos, segundo as informações obtidas pelo “Absolut Bayern”.

Musiala atuou por cerca de 20 minutos no duelo contra o Lille, na última quarta-feira, pela Champions League, antes de sofrer a nova lesão. Com isso, ele se viu obrigado a retornar ao programa de reabilitação, em vez de continuar trabalhando com os companheiros para recuperar o ritmo de jogo.

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A expectativa é de que o meia alemão não consiga voltar a competir antes do início do próximo ano, um duro golpe para o jogador, que tinha acabado de começar a recuperar o ritmo.

Oito semanas de ausência e um sofrimento sem fim

A nova lesão é ainda mais cruel porque Musiala já havia ficado oito semanas fora por causa da mesma lesão, antes de voltar aos gramados no duelo contra o Colônia, na última sexta-feira, que terminou empatado por 1 a 1 pela Bundesliga.

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O plano era reintegrar o jogador de 23 anos às competições de forma gradual, com minutos limitados nas partidas, para evitar uma carga física excessiva antes que ele recuperasse totalmente a forma.

De fato, suas participações contra o Colônia e depois contra o Lille fizeram parte desse programa, mas o corpo não respondeu como se esperava: a lesão voltou e o levou praticamente de volta à estaca zero.

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A recaída abre espaço para muitas perguntas dentro do clube, principalmente sobre os motivos pelos quais a musculatura do jogador não suporta a carga física das partidas, a adequação de seu programa de reabilitação e a melhor maneira de evitar que o mesmo cenário se repita em seu próximo retorno.

Também surgem questionamentos sobre o tamanho da pressão física e técnica sobre o jogador e se as tentativas de recuperá-lo rapidamente ultrapassaram os limites adequados para sua condição.

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Salário milionário e dúvidas no clube: Musiala sob pressão

As consequências da lesão de Musiala não se limitam ao aspecto esportivo, já que ela ocorre em um momento em que o futuro e o rendimento do jogador são debatidos nos bastidores do Bayern de Munique.

Os membros do conselho de supervisão Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeneß manifestaram publicamente suas dúvidas sobre a capacidade do jogador de recuperar o nível que já apresentou, diante das lesões recorrentes e da irregularidade de suas participações.

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Também foi levantada a possibilidade de reduzir seu salário anual, que chega a 25 milhões de euros, apesar de ele ter contrato com o clube até 2030.

O CEO Jan-Christian Dreesen adotou uma posição semelhante, ainda que em tom mais moderado, e a condição física de Musiala se transformou em um tema espinhoso que vai além das quatro linhas.

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Kompany perde uma peça importante e a crise no ataque se agrava

Para Kompany, a lesão de Musiala representa mais um golpe diante da escassez que o time enfrenta no setor ofensivo, já que o treinador belga contava com o retorno do meia para ter soluções criativas extras nos próximos jogos.

A situação fica ainda mais difícil com a ausência contínua de vários jogadores importantes: o Bayern não conta com Harry Kane, que tem uma lesão nos ligamentos do tornozelo, nem com Ismael Saibari, pelo mesmo motivo, além de Michael Olise, que sofre com uma contusão no pé.

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Gnabry também não estará disponível para o duelo com o Hamburgo, apesar de ter voltado aos treinos com o grupo, pois ainda precisa completar a recuperação antes de voltar a competir.

Entre o esperado retorno de alguns lesionados e a nova recaída de Musiala, Kompany tem pela frente a complicada tarefa de administrar um elenco cheio de desfalques importantes, em um momento em que o Bayern precisa recuperar rapidamente o equilíbrio após a derrota europeia.