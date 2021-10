Finlândia x Ucrânia pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste sábado (9), às 13h (de Brasília), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022; veja como acompanhar ao vivo na internet

A Finlândia enfrenta a Ucrânia neste sábado (9), às 13h (de Brasília), em jogo válido pela 7ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar 2022. O jogo será transmitido pelo Estádio TNT Sports, plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Finlânida x Ucrânia DATA Sábado, 9 de outubro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Helsinque - Helsinque, Finlândia HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistentes: Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

Quarto árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

Assistente VAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP

ONDE VAI PASSAR?

O jogo deste sábado será transmitido pela plataforma de streaming, do Estádio TNT Sports. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Faltando quatro rodadas para o fim da fase de grupos e com a França praticamente classifica no Grupo D das Eliminatórias, Finlândia e Ucrânia disputam um confronto direto dessa vez - já que ambas estão empatadas com cinco pontos

Para esse duelo, Finlândia não deve contar com Jere Uronen machucado.

Provável escalação da Finlândia: Hradecky; Alho, Vaisanen, Arajuuri, O' Shaighnessy, Uronen; Kamara, Schuller, Nissila; Pukki e Pohjanpalo.

Provável escalação da Ucrânia: Boyko; Kacharaba, Kryvtsov, Syrota; Tymchyk, Makarenko, Zinchenko, Kornienko; Sikan, Yarmolenko e Zubkov.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FINLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Finlândia 1 x 0 Cazaquistão Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 4 de setembro de 2021 França 2 x 0 Finlândia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 7 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cazaquistão x Finlândia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 12 de outubro de 2021 11h (de Brasília) Bósnia x Finlândia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 13 de novembro de 2021 11h (de Brasília)

UCRÂNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Ucrânia 1 x 1 França Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 4 de setembro de 2021 República Tcheca 1 x 1 Ucrânia Eliminatórias Copa do Mundo - Europa 8 de setembro de 2021

Próximas partidas