Finlândia x França: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Finlândia e França se enfrentam nesta terça-feira (16), em Helsinque, às 16h45 (de Brasília), pela última rodada do grupo D das Eliminatórias europeias. A partida terá transmissão ao vivo do TNT Sports, na tv fechada, e do Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Finlândia x França DATA Terça-feira, 16 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Olímpico de Helsinque, Helsinque - FIN HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

França já está classificada para a Copa / Foto: Getty Images

O TNT Sports, na tv fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, irão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, a Finlândia entra em campo precisando de uma vitória para garantir a vice-liderança do grupo e, consequentemente, a sua vaga na repescagem das eliminatórias europeias.

A equipe não terá Raitala, suspenso, e Ivanov, lesionado.

Já a França, que está classificada para a Copa do Mundo, não tem problemas para o duelo desta terça-feira.

O técnico Didier Deschamps pode promover algumas mudanças na equipe titular.

Provável escalação do Finlândia: Hradecky; Uronen, Arajuuri, O'Shaughnessy, Vaisanen, Hamalainen; Kamara, Lod, Schuller; Pukki, Forss.

Provável escalação do França: Lloris; Kounde, Zouma, L. Hernandez; Pavard, Tchouameni, Rabiot, Digne; Griezmann; Mbappe, Ben Yedder.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FINLÂNDIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bósnia 1 x 3 Finlândia Eliminatórias 13 de novembro de 2021 Cazaquistão 0 x 2 Finlândia Eliminatórias 12 de outubro de 2021

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 8 x 0 Cazaquistão Eliminatórias 13 de novembro de 2021 Espanha 1 x 2 França Liga das Nações 10 de outubro de 2021

