"Fingiam ser empresários": Sculli e Pepe investigados por exercício ilegal da profissão

Falso, exercício ilegal da profissão de agente desportivo e tentativa de extorsão. Acusações gravíssimas, as formuladas pelo procurador Saverio Francesco Musolino contra Simone Pepe e Giuseppe Sculli, ex-jogadores da Serie A e ambos investigados pelo Ministério Público de Roma, juntamente com o agente desportivo Luigi Iachini Bellisarii e o advogado Alessandro Buccieri.





A ACUSAÇÃO - Segundo a investigação, Pepe e Sculli teriam exercido atividade de empresários sem a necessária habilitação, conduzindo negociações e acordos económicos para jovens promessas do futebol e - segundo a acusação - entregando ao Coni contratos com assinaturas falsas. Quando os dois jogadores Costantino Favasuli (formado nas camadas jovens da Fiorentina) e Davide Bettella (ex-defesa com passagem pelas camadas jovens de Inter, Atalanta e Frosinone) decidiram interromper a relação profissional, os investigados teriam tentado obter o pagamento de uma penalização de centenas de milhões em caso de rescisão antecipada do mandato. O único agente desportivo habilitado era Iachini Bellisarii. Mas, para o procurador, quem fazia o verdadeiro trabalho eram Pepe, Sculli e Buccieri, que procuravam os jogadores e negociavam os acordos económicos.