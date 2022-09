Finanças do Corinthians: semestre no azul e diminuição da dívida total

Timão tem superávit de R$ 2,016 milhões e redução de 0,4% da dívida total no primeiro semestre de 2022

Além da classificação para a final da Copa do Brasil, o Corinthians tem outro motivo a comemorar nesta semana. Na manhã deste sábado (17), o clube do Parque São Jorge anunciou o balancete do primeiro semestre de 2022 com superávit e redução da dívida total.

No exercício financeiro de janeiro a julho, o Timão teve mais um semestre no “azul”. Ao total, o superávit foi de R$ 2,016 milhões de reais. O documento foi divulgado ao público após ser aprovado pelo Conselho de Orientação (CORI) do clube.

O principal ativo do Corinthians é o futebol, que já gerou lucro de R$ 15,4 milhões. Por outro lado, o clube social, que engloba também outros esportes, teve um déficit de R$ 13,4 milhões.

Além disso, o resultado referente a receitas e despesas, sem considerar o custo financeiro do endividamento, também foi positivo. Nos primeiros seis meses de 2022, houve superávit operacional de R$ R$ 62,8 milhões.

Ainda no balancete divulgado neste sábado, o Corinthians apresentou uma redução, ainda que pequena, na dívida total do clube. O valor total é de R$ 917,5 milhões, montante 0,4% que o apresentado no último balanço, em março.