Finalizações do FIFA 21: Conheça os tipos de chutes e saiba quando usá-los

Chutes colocados, de cobertura, de trivela e outros! Confira as melhores opções para anotar gols no novo game de futebol da EA Sports

Mais do que simplesmente pressionar um botão cara a cara com o goleiro e torcer para a bola entrar, o FIFA 21 tem uma série de comandos de chute, que ativam variações das finalizações. Chutes fortes, colocados, rasteiros e por cobertura são alguns dos exemplos, cada um deles sendo mais útil em diferentes momentos das partidas virtuais.

A seguir, preparamos um guia com os principais comandos e quando usá-lo para que você chegue mais preparado contra os adversários, sejam eles outros jogadores ou o ‘computador’.

Chute colocado

Um dos patrimônios da franquia da EA Sports na última década, o chute colocado é um dos principais tipos de finalização do FIFA. Com ele, é possível buscar os cantos do gol, com chutes com curva que dificultam bastante a vida dos goleiros.

A colocada pode ser usada tanto de fora da área, com batidas mais potentes mirando nos ângulos, ou cara a cara com os goleiros, para deslocá-los. Uma boa dica é sempre buscar usar a perna boa do seu atacante, e optar por jogadores com bons atributos de curva.

Para fazer um chute colocado, segure o R1/RB e pressione o botão de chute.

Chute rasteiro

Um dos bons e velhos “truques” do FIFA são as finalizações rasteiras, que dão muita vantagem aos atacantes em situações de um contra um com os goleiros. A técnica não é tão eficiente na edição de 2021 como em anos anteriores, mas certamente pode ser muito útil se usada no momento certo.

Use os chutes rasteiros em situações de gol em que o goleiro estiver muito próximo, ou fechando bem o ângulo. É importante direcionar bem o chute, e aplicar força acima da média, ou a finalização pode sair mascada.

Para fazer um chute colocado, segure L1+R1 / LB+RB e pressione o botão de chute.

Chute por cobertura

Principal arma de FIFA 21, os chutes por cobertura fazem parte da história dos jogos de futebol. Na nova versão, esse tipo de finalização foi inexplicavelmente melhorada, tornando-a uma das mais populares em partidas online, já que é muito raro errar a sua direção.

O melhor momento para usar a bola por cobertura é quando os goleiros se adiantam muito, deixando gol aberto. A parte mais importante é acertar a medida da força, para que a bola não acerte o goleiro, ou passe por cima do gol.

Para fazer um chute por cobertura, segure o L1/LB e pressione o botão de chute.

Chute de trivela/firula

Um dos tipos de chute pouco usados pelos jogadores, a trivela pode surpreender os adversários, com batidas potentes e cheias de efeito. A finalização funciona bem de fora da área com jogadores com atributos altos, como De Bruyne, Pogba e Cristiano Ronaldo.

O mesmo comando funciona para “enfeitar” suas finalizações de curta distância, com toques de calcanhar, letra e até mesmo bicicletas e voleios. Esse tipo de chute é ideal para bolas altas ou pingando, com jogadores mais habilidosos e acrobáticos, como Neymar e Ibrahimovic.

Para usar a trivela e firula, segure L2/LT e pressione o botão de chute.

Finalização calibrada

Introduzida em , a finalização calibrada é uma versão turbinada dos chutes comuns do game, que desafia os jogadores a acertarem o tempo exato do arremate para ganhar um bônus de força e precisão no chute.

Depois de ter sua eficiência piorada ainda em 2019, a finalização calibrada nunca mais foi a mesma, mas ainda pode render alguns golaços para jogadores mais habilidosos, além de sua utilidade em cobranças de falta.

Para fazer uma finalização calibrada, pressione o botão de chute, e então pressione-o novamente no exato momento em que o jogador atingir a bola. Caso você acerte o tempo, verá um indicador verde (indicadores amarelos mostram um chute um pouco adiantado ou atrasado, enquanto o vermelho significa um erro completo na execução).

Chute comum/forte

A versão mais comum entre as finalizações de FIFA 21 é também a mais versátil, já que pode ser usada em absolutamente todas as situações de gol do jogo. Estamos falando do chute comum, que vai desde leves toques em um gol aberto até bombas de fora da área.

No game de 2021, batidas cruzadas estão especialmente eficientes, e funcionam muito bem com um chute simples carregado. Basta mirar no canto menos protegido do goleiro e encher o pé para balançar as redes.

Para fazer um chute comum/forte, pressione o botão de chute (de acordo com a força desejada).