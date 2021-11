O Brasil tem três representantes entre os finalistas do prêmio masculino GOAL50 2021: Neymar, do PSG, Hulk, do Atlético-MG, e Daniel Alves, hoje sem clube, mas que ganhou pontos por suas atuações pelo São Paulo e pela seleção brasileira nas Olimpíadas.

Na lista dos 50, que tem nomes de peso como Messi, Cristiano Ronaldo, Salah, Haaland entre tantos outros, Hulk é hoje o único que atua no futebol brasileiro. Aos 35 anos, ele tem liderado o Atlético-MG na temporada com 58 jogos, 26 gols e 12 assistências até o momento.

Números que ajudaram a colocar o Galo na final da Copa do Brasil e na liderança do Brasileirão, com 9 pontos a frente do vice-líder. Em bate-papo exclusivo na Twitch da Goal, o atacante destacou o bom momento da carreira.

"Estou me sentindo muito bem. Posso falar que é a primeira temporada no Brasil, porque eu não tive essa oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro. Eu saí muito jovem, foram apenas dois jogos, poucos minutos. Estava naquela ansiedade, na expectativa de disputar, de sentir um dos mais, se não o mais disputado campeonato do mundo. Estou muito feliz, as coisas começaram a acontecer do lado positivo e estou muito realizado".

Ser destaque de um time, no entanto, não é novidade para Hulk, ele teve sucesso por onde passou, principalmente no Porto, no Zenit e no Shanghai SIPG e destacou os momentos em Portugal e na Rússia como os melhores de sua carreira em termos físicos.

"Todos falam que estou em uma excelente fase, em um dos melhores momentos da mineira carreira, mas olhando assim, como jogador, a nível de preparo físico, na época do Porto e do Zenit, em termos físicos, foram dos melhores. Eu era 10 anos mais jovem ali, era muito mais rápido, passava com mais facilidade pelos zagueiros quando dava a arrancada. Venho me cuidado bastante, fazendo bons jogos, me preparo muito fisicamente".

Finalista do GOAL50 e lembrado em praticamente todas as listas dos melhores na América do Sul, Hulk vê que hoje, mais perto dos críticos do futebol brasileiro e dos torcedores, é mais reconhecido do que no passado, quando viveu seu auge físico.

"Tem muita diferença. Quando você é acompanhado diariamente é mais fácil ser avaliado. Eu vinha para o Brasil com a seleção brasileira, poucas pessoas me conheciam, os torcedores não tinham conhecimento das características exatas do jogador Hulk. Muitos falavam que era só força, outros que era só chute. Quando você passa a conhecer, acompanhar, fica mais fácil você ter a visão exata do jogador e com certeza a minha vinda para o Brasil aproximou muito da torcida, dos críticos que acompanham o futebol, que falam das minhas características. Às vezes eu via pessoas da mídia comentando de mim, das minhas características e achava que estavam falando de outro jogador. Sempre procurei ter números altos, tanto no futebol português, quanto no russo, no chinês. No Brasil, estou tendo essa oportunidade com a ajudados meus companheiros. É sem dúvida muito mais fácil de avaliar o jogador Hulk".

Mais reconhecido pelos críticos e em grande fase no Atlético-MG, Hulk tem a receita para seguir sonhando em disputar mais uma Copa do Mundo.

"Quando o time está bem, ganhando títulos, todo mundo se destacando, o individual começa a destacar. O coletivo bem, fica mais fácil do individual se destacar. Vem acontecendo isso, não é só eu, como outros jogadores. Tem o Natan Silva, o Arana, como sempre falei, meu objetivo maior é estar bem no Atlético. Vou procurar dar o meu melhor, procurar não me machucar. FAltam pouco mais de um ano (para a Copa), pode ser muito, como pode ser pouco, tudo passa muito rápido, temos que aproveitar cada momento da melhor maneira possível".