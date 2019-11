Final sub-17 entre São Paulo e Palmeiras termina em pancadaria

Tricolor ficou com o título após levar a melhor na disputa por pênaltis do Campeonato Paulista sub-17

O bateu o , nos pênaltis, e sagrou-se campeão paulista sub-17 de 2019 nesta quarta-feira (20). O Tricolor, que havia vencido o jogo de ida por 2 a 0, perdeu por 4 a 2, mas garantiu o troféu ao ter batido o rival por 7 a 6 nas cobranças alternadas de pênaltis.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mas, ainda no gramado do Pacaembu, a festa ficou manchada por uma grande confusão envolvendo os times. Enquanto os são-paulinos comemoravam o triunfo, jogadores do Palmeiras partiram para cima dos adversários.

PAULISTA SUB-17: É CAMPEÃOOOOOOO!!! São Paulo vence o Palmeiras nos pênaltis e fica com o título estadual da categoria! #MadeInCotia #VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/l2C5z9o6uJ — São Paulo FC (@SaoPauloFC) November 20, 2019

Teve confusão durante a comemoração do São Paulo após a final estadual sub-17. pic.twitter.com/uEvMDEqftp — Fellipe Lucena (@fellucena) November 20, 2019

Teve correria, mais provocações pelo lado tricolor e um segurança do Palmeiras chegou a agredir um dos jovens do São Paulo.