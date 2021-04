Final da Copa da Inglaterra 2020/21: data, local, times na disputa e mais informações

O Chelsea aguarda seu adversário na decisão do título da FA Cup, programada para o dia 15 de maio

A final da Copa da Inglaterra 2020/21 está chegando. Marcada para 15 de maio, um sábado, às 13h30 (horário de Brasília) a decisão colocará frente a frente o Chelsea e o vencedor do confronto entre Leicester City e Southampton, que jogam neste domingo (18) por uma vaga na finalíssima.

Seguindo o modelo já tradicional na Inglaterra, semifinais e final são disputadas no lendário estádio Wembley, em Londres.

A Goal lista abaixo os detalhes da final da FA Cup de 2020/21. Confira!

Quando e onde é a final da Copa da Inglaterra 2020/21?

O título da Copa da Inglaterra de 2020/21 será decidido em jogo único no dia 15 de maio, às 13h30 (de Brasília). O palco será o Estádio Wembley, em Londres, casa da seleção inglesa e das finais locais.

(Foto: Getty)

Para esta edição de 2020/21, o Chelsea foi o primeiro a se classificar, após uma semifinal difícil com vitória por 1 a 0 contra o Manchester City, enquanto Leicester e Southampton ainda sonham com um lugar na decisão.

Em 2019/20, o Arsenal venceu o Chelsea, finalista da atual edição, por 2 a 1 e ficou com o título.

Onde vai passar a final da Copa da Inglaterra de 2020/21?

O jogo será transmitido, no Brasil, ao vivo e exclusivo pelo DAZN . O serviço por streaming é o detentor dos direitos da competição inglesa.

Haverá torcida no Wembley na final da Copa da Inglaterra?

Ainda não há uma decisão final sobre a presença ou não de torcedores na final da FA Cup de 2020/21. No entanto, existe a possibilidade do Estádio Wembley receber poucos torcedores dos dois finalistas. Isso porque na semfinal entre Leicester e Southampton cerca de 4 mil torcedores preencherão parte das arquibancadas do estádio na capital londrina. A semi entre Chelsea e Manchester City foi jogada com os portões fechados.

A volta dos torcedores neste duelo é um teste do governo britânico para, aos poucos, retomar a normalidade. O primeiro ministro inglês Boris Johnson anunciou ainda uma segunda etapa de flexibilização prevista para começar no dia 17 de maio, quando será lberada a presença de 10 mil torcedores nas arquibancadas.

O governo britânico trabalha com a hipótese de que em 21 de junho, caso o número de infectados pelo vírus continue regredindo no país, seja possível a liberação da capacidade total dos estádios. Assim, jogos da Eurocopa poderiam ter estádio cheios.

As campanhas dos finalistas da Copa da Inglaterra 2020/21

CHELSEA NA FA CUP 2020/21