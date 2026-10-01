A saída antecipada do elenco da seleção portuguesa revela algo que sempre esteve presente na carreira de Cristiano Ronaldo: sua relação com a própria importância oscila há anos entre profissionalismo extraordinário e acentuado egocentrismo. Agora, mais uma vez, foi este último que prevaleceu.

Quem, no entanto, lidera uma seleção nacional como capitão carrega responsabilidade. Também quando o próprio papel diminui, ou justamente então. Ronaldo havia sido mandado pelo técnico Jorge Jesus para o aquecimento na última partida contra a Noruega, mas depois não foi utilizado. Que alguém com o status de Ronaldo não fique satisfeito com isso é compreensível. Que, por causa disso, vá embora de forma abrupta e emburrada, não.

Provavelmente será um último ato barulhento de sua carreira na Seleção, que naturalmente merecia um desfecho muito mais digno. Ronaldo poderia ter aceitado a decisão do treinador, se colocado a serviço da equipe e aceitado de cabeça erguida seu papel de jogador de meio período. Em vez disso, agora mais uma vez o próprio CR7 está no centro das atenções.

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Cristiano Ronaldo deixa Portugal como um superstar ofendido

É exatamente aí que está a tragédia de sua saída: Ronaldo, que marcou Portugal por mais de duas décadas, não se despede como um grande capitão, mas como um superstar ofendido. Isso soa arrogante, egoísta e, acima de tudo, completamente desnecessário. Suas atuações pela seleção não podem ser apagadas por isso; incontáveis gols e a conquista da Eurocopa de 2016 seguem fazendo parte de sua história. Mas um grande legado não protege contra um último capítulo idiota.

Como uma despedida assim pode ser diferente é o que se vê justamente nestes dias com o eterno rival de Ronaldo, Lionel Messi. O argentino anunciou no fim de agosto sua aposentadoria da seleção. Após a derrota na final da Copa do Mundo, Messi colocou um ponto final e justificou a decisão, entre outras coisas, dizendo que jogadores mais jovens mereciam seu lugar.

Em 6 de outubro, ele receberá uma partida oficial de despedida e o título de doutor honoris causa da Universidade de Buenos Aires. Com a justificativa de que Messi é um "exemplo de excelência e humildade". Essa é a grande diferença entre os dois: Messi mostra como uma lenda amadurece com dignidade, enquanto Ronaldo posa como exibicionista porque, ao que parece, já não lhe é mais concedido o papel que reivindica para si.

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A saída de Cristiano Ronaldo é a melhor coisa que poderia ter acontecido a Portugal

Mesmo assim, em Portugal, deve-se respirar aliviado. Talvez até a equipe faça isso. Porque a saída de Ronaldo é a melhor coisa que poderia ter lhe acontecido. Do ponto de vista puramente esportivo, ela deve representar uma libertação.

Nos últimos tempos, Ronaldo vinha se tornando cada vez mais um entrave para o time. Sua velocidade já não é mais a de antes. Seu rendimento de corrida e seu trabalho sem a bola já não bastam para as exigências de uma equipe de elite. Parecia que sua mera presença travava a estrutura coletiva do time.

Ronaldo certamente ainda pode ser perigoso dentro da área e decidir jogos com sua finalização. Mas, para que isso aconteça, algo que de qualquer forma vinha ocorrendo cada vez menos com o passar do tempo, o jogo de Portugal precisa ser moldado para um jogador que mal consegue mais participar ativamente de grandes partes da partida. Aos 41 anos, Ronaldo já não é mais a força da natureza de 2014. Em Portugal, porém, às vezes se age como se ainda fosse.

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Nova liberdade de criação para Jorge Jesus sem Cristiano Ronaldo

Com isso, abre-se para o técnico Jesus uma possibilidade que antes ele mal tinha. O ex-treinador de Ronaldo no Al-Nassr agora pode moldar uma seleção portuguesa de acordo com suas ideias, sem ter de explicar o tempo todo se e por que Ronaldo joga ou não.

Com isso, a seleção portuguesa se vê inevitavelmente diante de um recomeço, no qual a geração altamente talentosa em torno de Bruno Fernandes, Joao Neves e Vitinha pode finalmente sair da sombra de Ronaldo. Já CR7 sai como um egocêntrico incorrigível e sem decência, provando mais uma vez que, para ele, o próprio monumento pesa mais do que o bem do coletivo.

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