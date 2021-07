Final entre Brasil e Argentina provocou briga e feridos... em Bangladesh

O confronto entre torcedores deixou quatro feridos em Brahmanbaria, cidade no leste do país; entenda mais sobre o caso

Brasil x Argentina é um dos maiores clássicos do futebol mundial. Duas seleções campeãs de mundo, cheias de craques históricos como Pelé e Maradona. Prestes a decidir o título da Copa América 2021, a rivalidade entre os dois países está mais quente do que nunca. E essa rivalidade se estende, inclusive, até Bangladesh, país localizado no sul do continente asiático.

Com mais de 150 milhões de habitantes, Bangladesh não é conhecido por ser uma potência no futebol, já que na verdade, o esporte mais popular no país é o críquete. A seleção nacional do país inclusive nem passou da segunda fase das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, terminando com dois pontos em um grupo que também tinha Qatar, Omã, Índia e Afeganistão.

Isso não impede, porém, que a seleção brasileira tenha uma torcida fanática no país. Em matéria de 2018, publicada por Adriano Wilkson, na UOL, o repórter contou sobre o fanatismo de muitos bengaleses - como é chamado quem nasce em Bangladesh - sobre a seleção brasileira, visto, inclusive, que autoridades tiveram até que proibir o hasteamento de bandeiras estrangeiras em certas localidades, tamanho o fascínio da seleção no país. Mas a seleção brasileira não é a única que conta com uma grande torcida.

Seleção bengalesa em ação pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra a Índia (Foto: Getty Images)

Outra parte significativa dos fãs de futebol em Bangladesh torcem justamente para a Argentina, rival histórica da seleção brasileira. E essa rivalidade acabou resultando na briga entre torcidas mais incomum dos últimos tempos.

Fato é que o torcedor já deve estar acostumado em ficar sabendo sobre confusões entre torcidas rivais. Mas uma confusão entre fãs da seleção brasileira e da seleção argentina em Bangladesh é algo no mínimo inesperado.

Segundo jornais de Bangladesh, quatro pessoas ficaram feridas após um conflito entre torcedores das duas seleções, em Brahmanbaria, segundo maior cidade do leste do país. Tudo começou quando Rezaul Mia, torcedor brasileiro, entrou em uma confusão com Md Jibon, torcedor da Argentina, durante o confronto entre Brasil x Peru, pelas semifinais da Copa América. Ambos, então, tiveram que ser separados fisicamente.

Como retaliação, Jibon e outros membros de um grupo de torcedores da Argentina atacaram o tio de Rezaul, Nawan, no Bazar de Damchail. O homem de 60 anos deu entrada no Hospital Geral de Brahmanbaria após a confusão. No final da noite, então, Rezaul e outros torcedores do Brasil fizeram o mesmo com três torcedores argentinos: Selim, de 45 anos, Jakir Mia, de 32, e Syedabur Rahman, de 35. Todos também deram entrada no hospital.

Segundo o delegado Emranul Islam, ninguém apresentou queixa até o momento. Mesmo assim, a polícia estaria investigando o ocorrido.