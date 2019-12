Final do Mundial: Klopp diz que Flamengo é criativo e abusado e fala em chances iguais

As duas equipes reeditam a final do Copa Intercontinental de 1981, quando o Rubro-Negro venceu os Reds por 3 a 0

Depois de afirmar, há alguns dias, que pouco conhecia do time do , Jürgen Klopp falou sobre a equipe carioca e suas virtudes. Em entrevista coletiva, o técnico do comentou sobre o estilo de jogo "organizado" e "atrevido" do time de Jorge Jesus, usando muitos elogios para descrever o rival da finalíssima do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

"São rápidos, criativos no meio de campo e abusados nas laterais. Os cruzamentos são por cima e por baixo e chutam a gol de todos os lugares. É assim que um time de sucesso joga. E eles não estão acostumados a perder, pois não perderam muito desde que Jorge Jesus chegou. Então, é o que sabemos sobre o Flamengo. Eu nunca joguei contra um time brasileiro, mas o Flamengo nunca contra um time como o Liverpool, por isso, estou ansioso para saber como será", falou Klopp.

O duelo final entre o campeão da Libertadores da América e o vencedor da acontece nesse sábado (21), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Khalifa. O técnico disse já saber o que esperar da equipe do Flamengo, citando a importância de Jorge Jesus e dos zagueiros.

Mais artigos abaixo

"Sei o que esperar do Flamengo. É um estilo muito organizado. Jorge Jesus mudou a sorte e muitas outras coisas quando chegou. Trouxe novos jogadores para a zaga. É um time muito bem estabelecido, todos sabem o que precisam fazer. Existem diferentes formas de jogar", avaliou o treinador.

Para esse duelo, Klopp falou da boa impressão que teve dos comandados por Jorge Jesus e seguiu a cartilha do respeito ao pregar chances iguais para os dois lados.

"A impressão que tive é muito positiva, nós os respeitamos com nossa atitude em campo. Não estamos aqui como campeões europeus e com a intenção de mostrar que somos superiores, mas queremos ganhar. Nós não estamos mal e não há nada decidido, temos as mesmas chances. É questão de achar soluções na partida com suas peças. Não é sobre jogadores individualmente, mas eles ajudam", disse o alemão.