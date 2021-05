Final do Carioca pode ser em Brasília? O que diz o regulamento

Flamengo e federação do Rio de Janeiro são favoráveis à mudança para jogo ter público; Fluminense é contra

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca de 2021, entre Flamengo e Fluminense, marcado para sábado (22) pode ser disputada em Brasília e ainda contar com público de 20 mil pessoas no Estádio Mané Garrincha. Ao menos esta é a vontade do Flamengo e da FERJ, a federação de futebol do Rio de Janeiro.

"O departamento de competições da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com competência para definição do local dos jogos, analisa a possibilidade de mudança da praça da decisão do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense no próximo sábado", noticiou a FERJ através de comunicado. A informação de que o jogo poderá ser em Brasília foi dada primeiramente pelo blog do jornalista Mauro César Pereira, no UOL.

Briga jurídica?

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Contrário à mudança de estádio e à presença de público, o Fluminense acredita ter proteção jurídica para evitar que a partida seja remarcada para Brasília e se baseia no artigo 19 do regulamento do Campeonato Carioca – que aponta o estádio do Maracanã como palco das decisões.

Art. 19 – Cabe ao clube mandante:

I – A prerrogativa de indicar, a seu critério, o estádio no qual deseja realizar qualquer de suas partidas, exceto nas Finais do campeonato;"

"Art. 20 – As partidas deverão preferencialmente ser disputadas nos estádios indicados pelos clubes mandantes, salvo:

VI – As partidas das Finais do campeonato serão realizadas no estádio do Maracanã;

Por outro lado, contudo, a FERJ acredita que pode encontrar uma brecha no regulamento para fazer valer a sua vontade, através do artigo 23 do regulamento.

(Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

“No caso de restrição da atividade de futebol, a nível municipal ou estadual, decretada por autoridade governamental, qualquer partida do campeonato, inclusive as Finais, excepcionalmente, poderá ser realizada em estádio localizado em município ou estado que assim o permita, cabendo ao DCO da FERJ a decisão sobre a designação do local que atenda as disposições sanitárias e de estrutura, de modo a não prejudicar o prosseguimento ou conclusão do campeonato.", diz o trecho.

No duelo de ida, Flamengo e Fluminense empataram por 1 a 1 em duelo que teve a presença de 148 convidados. A presença destes convidados fez com que a Vigilância Sanitária multasse a FERJ em R$ 14 mil por “infração sanitária gravíssima”, uma vez que a FERJ não teria feito nenhum pedido para a liberação de torcedores no estádio.