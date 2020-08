Final do Campeonato Mineiro: datas, horários, sedes e onde assistir o mata-mata do Estadual

Tombense e Atlético se enfrentarão em dois jogos que prometem muita emoção

Tombense e Atlético se enfrentarão na grande final da edição 2020 do . De um lado o interior, do outro a capital em uma decisão que junta um gigante - e favorito - com a grande surpresa do estadual.

Assim como aconteceu com os principais campeonatos estaduais afora, o Campeonato Mineiro foi paralisado durante sua fase classificatória por causa da pandemia de Covid-19, mas agora faltam duas partidas para conhecermos o grande campeão.

A CAMPANHA DOS FINALISTAS

O Tombense foi a grande surpresa desta edição do campeonato. O time comandado por Eugênio Souza e que também conta com o veterano meio-campista Ibson foi o primeiro colocado na fase de classificação: em 11 rodadas, foram oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

Já do outro lado o teve dificuldades no início de campanha sob o comando do venezuelano Rafael Dudamel. Em seis partidas foram três vitórias, dois empates e uma derrota. Contratado durante a temporada, o argentino Jorge Sampaoli conseguiu quatro vitórias e um empate em cinco duelos.

QUANDO SERÁ A FINAL?

Conforme o regulamento, o Campeonato Mineiro terá jogos de ida e volta. Como teve a melhor campanha na fase de classificação o Tombense decide em sua casa. As datas das partidas serão definidas pela Federação Mineira nesta quinta-feira (06).