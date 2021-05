Final do Campeonato Gaúcho: onde assistir, data, horário e mais da decisão

A final do Gauchão será disputada mais uma vez com o clássico Gre-Nal

Mais um Gre-Nal na final do Campeonato Gaúcho! O Internacional foi o primeiro finalista do Gauchão. Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida para o Juventude, o Colorado goleou na volta por 4 a 1, e viu o Grêmio também se classificar após vencer o Caxias por 4 a 1 no placar agregado.

Agora, um dos maiores clássicos brasileiros voltam a disputar mais um título do Gauchão. Rivalidade é o que não vai faltar.

Estamos na final do Gauchão!

Com gols de Matheus Henrique e Ferreira, o Tricolor confirmou sua vaga na decisão! 🇪🇪⚽

Corre aqui pra ver os gols nas lentes da #GrêmioTV

👇👇👇https://t.co/QiuL2aJ4sQ pic.twitter.com/p7z6GqZ48N — GrêmioTV (@gremiotv) May 9, 2021

Veja a data, o horário, e onde assistir à final do Campeonato Gaúcho!

QUANDO SERÁ A FINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO 2021?



Foto: Ricardo Duarte / Divulgação Internacional

A final será decidida em dois jogos. A Federação Gaúcha de Futebol (FMF) marcou o primeiro jogo para o dia 16 de maio, e o segundo para o dia 23.

AS CAMPANHAS DAS EQUIPES NO CAMPEONATO GAÚCHO

JOGOS DO INTERNACIONAL

Internacional 1 x 0 Juventude - 1 de março de 2021

Pelotas 2 x 2 Internacional - 4 de março de 2021

Internacional 1 x 2 São Luiz - 8 de março de 2021

Internacional 4 x 2 Ypiranga - 14 de março de 2021

Novo Hamburgo 0 x 1 Internacional - 21 de março de 2021

Internacional 2 x 0 Caxias - 24 de março de 2021

Brasil de Pelotas 1 x 2 Internacional - 27 de março de 2021

Internacional 0 x 0 São José - 31 de março de 2021

Grêmio 1 x 0 Internacional - 3 de abril de 2021

Aimoré 1 x 6 Internacional - 14 de abril de 2021

Internacional 5 x 0 Esportivo - 24 de abril de 2021

Juventude 1 x 0 Internacional - 2 de maio de 2021

Internacional 4 x 1 Juventude - 8 de maio de 2021

JOGOS DO GRÊMIO

Caxias 0 x 0 Grêmio - 16 de abril de 2021

Grêmio 4 x 1 Brasil de Pelotas - 3 de março de 2021

São José 1 x 1 Grêmio - 22 de março de 2021

Esportivo 0 x 2 Grêmio - 13 de março de 2021

Grêmio 2 x 0 Aimoré - 19 de março de 2021

Juventude 2 x 1 Grêmio - 25 de março de 2021

Grêmio 4 x 0 Pelotas - 28 de março de 2021

São Luiz 2 x 2 Grêmio - 1 de abril de 2021

Grêmio 1 x 0 Internacional - 3 de abril de 2021

Grêmio 3 x 1 Novo Hamburgo - 18 de abril de 2021

Ypiranga 2 x 3 Grêmio - 24 de abril de 2021

Caxias 1 x 2 Grêmio - 2 de maio de 2021

Grêmio 2 x 0 Caxias - 9 de maio de 2021

ONDE ASSISTIR À FINAL DO CAMPEONATO GAÚCHO?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir a decisão, enquanto na TV aberta, a TV Globo (rbs) também vai passar os dois jogos.