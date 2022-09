Final do Brasileirão sub-20 2022: mando, data, onde assistir e mais sobre Corinthians x Palmeiras

O Derby vai definir o grande campeão do Campeonato Brasileiro sub-20, que a partir deste ano se decide em jogo único

A final do Campeonato Brasileiro sub-20 já está definida, e teremos nada mais nada menos do que um Derby para determinar o campeão. Corinthians e Palmeiras levaram a melhor nas semifinais e garantiram suas vagas para a primeira decisão entre os rivais na história.

No primeiro ano do novo regulamento do Brasileirão sub-20, os torcedores brasileiros foram agraciados com um dos maiores clássicos do país na decisão da competição. Sem terem se enfrentado ainda por estarem em grupos e chaveamento diferentes, os rivais vão decidir o título em jogo único, na casa do Timão.

Aqui, a GOAL separou tudo o que você precisa saber sobre o Derby da finalíssima do Brasileirão sub-20, desde data às campanhas das equipes ao longo da competição. Veja!

Quais os times que disputam a final do Brasileiro Sub-20?

A grande decisão do Brasileirão sub-20 em 2022 envolve os rivais Corinthians e Palmeiras, que avançaram de seus respectivos grupos e chaves do mata-mata. Esta será a primeira vez que o Derby paulista vai definir o campeão da competição, que desde 2015 é organizada pela CBF.

Quando será a final?

Pela primeira vez, o campeão será decidido em partida única, conforme prevê o novo regulamento da competição. Assim, não teremos partida de ida e volta, como aconteceu nas edições anteriores. O jogo único, de acordo com o calendário da CBF será no dia 18 de setembro, um domingo, duas semanas após o término das semifinais.

Onde será a final?

Anteriormente, quando a final era definida em jogos de ida e volta, cada um dos times tinha um jogo como mandante, podendo escolher sua "casa". Agora, como jogo único, o dono do jogo é o time com melhor campanha somando todas as fases da competição.

Neste caso, o Corinthians leva vantagem sobre o rival Palmeiras e vai poder decidir onde será realizada a partida. Ao longo da competição, o Timão mandou suas partidas tanto no Parque São Jorge, sede do clube, quanto na Arena Barueri, que podem ser opções, além da Arena Corinthians, que, de vez em quando, recebe jogos importantes da categoria de base do time. A decisão será tomada pelo próprio Corinthians, e o horário será definido pela CBF.

Onde assistir à final?

Assim como o restante do Campeonato Brasileiro sub-20, a partida decisiva terá três opções de transmissão ao vivo: TV Bandeirantes (TV aberta), SporTV (TV fechada) e elevensports.com (pela internet).

Como os times chegaram à final

O Corinthians, dono da melhor campanha entre os finalistas do Brasileirão sub-20, foi segundo colocado do Grupo B na primeira fase, atrás apenas do Athletico-PR. Foram cinco vitórias, dois empates e duas derrotas, que deram 17 pontos ao Timão.

No mata-mata, eliminou, nos pênaltis, o América-MG nas quartas de final. O Timão ganhou de 2 a 0 fora de casa, e perdeu do mesmo placar como mandante, mas nas cobranças fez 4 a 2 no Coelho.

Nas semifinais ganhou do Flamengo por 1 a 0 em casa, e repetiu o placar como visitante, no Rio de Janeiro. Com 2 a 0 no agregado, se classificou sem problemas para a final.

Enquanto isso, o Palmeiras, que também foi segundo colocado em seu grupo na primeira fase - com 18 pontos conquistados em seis vitórias, nenhum empate e três derrotas. A equipe ficou atrás apenas do Flamengo, que tinha dois pontos de vantagem.

Nas quartas de final, também passou nos pênaltis. Perdeu de 1 a 0 para o Vasco no jogo de ida, mas devolveu o placar na volta, quando fez 4 a 3 nas batidas.

Agora, nas semifinais, praticamente resolveu as coisas no jogo de ida, quando, em casa, fez 5 a 2 no Athletico-PR, se contentando com o empate em 1 a 1 na volta para se classificar.