Final do Brasileirão sub-20 2021: jogos, datas, onde assistir e mais sobre São Paulo x Internacional

A final do Campeonato Brasileiro sub-20 está definida. São Paulo e Internacional disputarão o troféu da categoria.

O time paulista conseguiu a classificação ao bater o Flamengo. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0. A volta terminou com um empate por 1 a 1.

Os gaúchos eliminaram o Atlético-MG na semifinal. Depois de um empate por 0 a 0 no jogo de ida, o Colorado obteve a vitória por 1 a 0 e avançou à decisão.

Quais os times da final do Brasileiro Sub-20?

Veja as equipes que se classificaram e os gols dos dois compromissos decisivos:

São Paulo (eliminou o Flamengo com o placar agregado de 2 a 1)

Internacional (eliminou o Atlético-MG com o placar agregado de 1 a 0)

Quando serão as finais?

A partida de ida, de acordo com o calendário divulgado pela CBF, deve ser disputada em 14 de novembro (próximo domingo). O jogo de volta deve acontecer em 21 de novembro (no domingo seguinte). As datas ainda não foram confirmadas pela entidade.

Onde serão as finais?

A partida de ida acontecerá no Rio Grande do Sul, com mando de campo do Internacional. O duelo de volta será disputado em São Paulo, com mando do Tricolor paulista. O São Paulo tem a vantagem de decidir em casa por ter feito melhor campanha na primeira fase.

Onde assistir



As partidas decisivas do Campeonato Brasileiro sub-20 terão transmissão ao vivo em três opções: TV Bandeirantes, SporTV e elevensports.com. Os horários dos jogos serão definidos posteriormente pela CBF.

Como os times chegaram à final



O São Paulo, comandado por Alex, garantiu a sua classificação para as quartas de final como quarto colocado do torneio. O time paulista somou 34 pontos em 19 rodadas disputadas. Com a vantagem de decidir em casa, bateu o Athletico-PR nas quartas de final. A equipe empatou por 1 a 1 na ida e venceu por 3 a 2 no jogo de volta. Na semifinal, enfrentou o time de melhor campanha na primeira fase e garantiu a classificação à decisão após empatar por 1 a 1 e vencer por 1 a 0.



O Internacional se classificou como sétimo colocado na primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20 e enfrentou o Palmeiras, que ficou com a segunda colocação. Nas quartas de final, venceu o jogo de ida em Porto Alegre por 2 a 1 e garantiu a classificação para a fase seguinte com um empate por 3 a 3. Na semifinal, voltou a decidir fora de casa contra o Atlético-MG. Depois do empate sem gols na ida, venceu por 1 a 0 a partida de volta.