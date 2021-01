Final do Brasileirão sub-20 2020: jogos, datas, onde assistir e mais informações

Atlético-MG e Athletico-PR decidirão a final do torneio de base. Saiba tudo sobre a decisão

O Brasileirão sub-20 2020 finalmente vai chegando ao fim: depois de longa primeira fase e decisões por pênaltis no mata-mata, e -PR se enfrentarão na final do torneio.

Primeiro e segundo colocados na fase dos pontos corridos, a dupla protagonizou uma longa disputa pela liderança na primeira fase - junto com o -, e agora irão disputar o título da competição em dois jogos que fecharão o calendário do sub-20 na temporada.

Enquanto o Athletico passou por e nas quartas e semifinais, o bateu os rivais e Corinthians, este último, nos pênaltis, para chegar na grande decisão. Assim, a Goal te conta tudo sobre a final do Brasileirão sub-20 2020 .

Quando será a final do Brasileirão sub-20 2020?

A decisão do Brasileirão sub-20 é feita em dois jogos, de ida e volta, de forma que os dois times tenham um jogo realizado em casa.

A CBF agendou os confrontos para 17 e 24 de janeiro de 2021. O Athletico decidirá em casa, na partida que tende a ser disputada no CT do Caju.

Onde assistir à final do Brasileirão sub-20 2020?

Os dois confrontos da decisão do Brasileirão sub-20 serão exibidos em várias plataformas: na TV aberta, na Bandeirantes, na TV fechada, no SporTV, e por streaming, via CBF TV, no MyCujoo .

Campanha dos finalistas no Brasileirão sub-20 2020

Finalistas inéditos, Atlético-MG e Athletico dominaram a competição e chegam com méritos na decisão do Brasileirão sub-20 2020.

Atlético-MG

💪🏽 #GALINHO NA FINAL! O SUB-20 DO ATLÉTICO VENCE O CORINTHIANS NOS PÊNALTIS POR 5 A 4 E VAI À FINAL DO BRASILEIRÃO DA CATEGORIA! 👏🏽



⚽ O jogo ficou 1 a 1 no tempo normal, gol de Talison.



🆚 O @GaloNaBase decide o contra o . #CriasDoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/WQReqC5VAR — Atlético 😷 (@Atletico) January 11, 2021

Líder, o Atlético-MG terminou a primeira fase com 38 pontos em 19 jogos, tendo 11 vitórias, cinco empates e três derrotas, só caindo para , São Paulo e o próprio Athletico, no CT do Caju. O time foi o segundo melhor ataque da competição, empatado com o , e teve a segunda melhor defesa, atrás apenas do Flamengo.

Nas quartas de final, enfrentou o Palmeiras, então vice-campeão da competição e detentor do título de 2018. O time empatou por 0 a 0 no Allianz Parque e venceu em casa, no SESC Alterosas, com gol de Guilherme , artilheiro do torneio.

Nas semifinais, empatou por duas vezes com o Corinthians, outro time que vinha fazendo boa temporada, vencendo nos pênaltis por cinco a quatro , sem desperdiçar nenhuma cobrança. Assim, chega com moral para a decisão querendo o título inédito do Brasileirão sub-20.

Athletico-PR

Segundo colocado no pontos corridos, o Athletico teve uma campanha praticamente igual ao rival da final: fez 37 pontos em 19 jogos, tendo as mesmas 11 vitórias, mas quatro empates e quatro derrotas. Se destacou pelo excelente ataque, que marcou 44 gols, e pelo jogo coletivo. Teve a terceira melhor defesa do torneio.

Enfrentou o São Paulo nas quartas de final e não teve dificuldades para despachar os paulistas, empatando em Cotia e vencendo em casa, com gol de João Pedro.

Contra o Flamengo, nas semifinais, teve a mesma trajetória: empatou no Rio de Janeiro e decidiu em casa, vencendo por 3 a 1 , com Mingotti, Julimar e Dudu marcando os tentos para o Furacão.

Todos os campeões do Brasileirão sub-20

Desde que o torneio perdeu a alcunha de "Copa RS de Futebol sub-20" e passou a ser administrado pela CBF, nunca tivemos um campeão repetido. Em 2020, teremos o sexto vencedor diferente da competição, independente de Athletico-PR ou Atlético-MG saíram com a taça.