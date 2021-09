Final do Brasileirão feminino: tudo sobre o duelo entre Corinthians e Palmeiras

Confira todas as informações sobre a grande decisão do Campeonato Brasileiro feminino 2021

Teremos Dérbi na final do Brasileirão feminino. Corinthians e Palmeiras, duas das maiores potências da modalidade, deixaram outras 14 equipes para trás e vão decidir o título do torneio. Em 2020, se enfrentaram na semifinal, com vitória do Timão.

O confronto será disputado em dois jogos. Não teremos gol qualificado (o famoso gol fora de casa) como critério de desempate.

Quais são as datas da final do Brasileirão feminino?

O Corinthians é o atual campeão do Brasileirão (Foto: Luiza Moraes/CBF)

Como o Corinthians teve melhor campanha durante o torneio, fará o segundo e derradeiro jogo da final em sua casa. Veja os confrontos (que ainda não tem data certa para acontecer):

Palmeiras x Corinthians: a definir, Allianz Parque;

Corinthians x Palmeiras: a definir, Arena Corinthians;

Onde assistir à final do Brasileirão feminino?

O Palmeiras quer o primeiro título da competição (FOTO: Fabio Menotti/Palmeiras)

Os dois jogos terão transmissão do SporTV, na TV fechada, da Band, na TV aberta, e no canal do Desimpedidos, por streaming.

Já o aplicativo TikTok também exibirá os dois jogos da final do torneio em sua plataforma.

Como Corinthians e Palmeiras chegaram até a final do Brasileirão feminino?

O Corinthians teve a melhor campanha na primeira fase (FOTO: Corinthians)

Donos das melhores campanhas da primeira fase, Corinthians e Palmeiras sobraram desde o começo do Brasileirão.

Com 38 pontos, o Timão foi o líder na primeira fase da competição: foram 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 15 jogos. Na fase de mata-mata, então, passou por antigos adversários que já foram pedra no sapato. Nas quartas, bateu o Avaí/Kindermann com duas vitórias, na reedição da final de 2020. Já nas semispassou pela toda-poderosa Ferroviária, campeã do Brasileirão em 2015 e 2019 - sobre o Corinthians - e da Libertadores em 2015 e 2020.

Já o Palmeiras, com 37 pontos, permaneceu invicto durante toda a primeira fase: em 15 partidas, fez 11 vitórias e quatro empates. Até foi derrotado pelo Grêmio, no primeiro jogo das quartas de final, mas venceu no Allianz Parque por 4 a 1 e se classificou para as semis. Contra o Inter, não teve dificuldades, vencendo os dois jogos e se classificando para a final com autoridade.

Últimos campeões do Brasileirão feminino

Desde de que o Brasileirão feminino começou a ser administrado pela CBF, em 2013, já tivemos sete campeões: enquanto o Corinthians busca se isolar como maior campeão, o Palmeiras busca o primeiro título. Veja a lista de campeões do torneio: