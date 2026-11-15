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Alan Ruschel pendurou oficialmente as chuteiras, encerrando uma das carreiras mais emocionantes e inspiradoras do futebol mundial. O experiente defensor, que sobreviveu milagrosamente ao desastre aéreo da Chapecoense em 2016, teve uma despedida dos sonhos ao ajudar o Juventude, clube de sua infância, a conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro.

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Uma despedida dos sonhos no Jaconi

Em uma cena digna de um roteiro de Hollywood, Ruschel encerrou sua trajetória profissional da melhor maneira possível, garantindo o acesso à elite do futebol brasileiro com o Juventude, clube pelo qual torcia na infância e ao qual retornou em 2023. É um capítulo final extraordinário para o jogador de 37 anos, que foi um dos apenas seis sobreviventes do acidente aéreo de 2016 na Colômbia. A tragédia matou 71 pessoas, incluindo 19 jogadores da Chapecoense e integrantes da comissão técnica. Mesmo após sofrer lesões graves e passar por uma cirurgia na coluna, ele voltou aos gramados um ano depois.

Ao falar sobre sua profunda ligação com o clube, o veterano destacou a simetria de sua trajetória. “Cheguei aqui em 2007 com o clube na Série A e estou deixando o clube lá também”, disse Ruschel a uma emissora de televisão brasileira após o apito final.

A superação de uma tragédia devastadora

A aposentadoria de Ruschel encerra uma carreira marcada por uma resiliência incrível após o acidente aéreo de 2016 na Colômbia. Ele recebeu uma despedida à altura no Estádio Alfredo Jaconi. Carregado nos ombros de torcedores antes do início da partida, o veterano saiu do banco aos 74 minutos para ajudar a confirmar a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, antes de dar uma volta no campo para agradecer à torcida em meio à emoção.

Em uma publicação emocionante nas redes sociais, feita na véspera de sua última partida, o defensor relembrou o dia que transformou sua vida. “O futebol me deu momentos maravilhosos, mas a vida me colocou diante de desafios que nunca imaginei. 29 de novembro de 2016, um dia que mudou minha vida para sempre. Perdi amigos, companheiros e pessoas com quem dividia sonhos e projetos”, escreveu.

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O propósito de uma segunda chance

O sobrevivente falou abertamente sobre a jornada espiritual e pessoal que percorreu desde aquela noite fatídica na Colômbia. Ele admitiu que sua volta ao esporte profissional nunca foi uma certeza, mas sentia vontade de continuar. “E Deus me deu uma segunda chance. Eu não sabia se conseguiria jogar futebol novamente, mas acreditava que, se eu estava aqui, ainda havia um propósito para a minha vida”, acrescentou.

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Ruschel também destacou a importância de poder se despedir do futebol por decisão própria, em vez de ser obrigado a parar por uma lesão ou outra circunstância. “E hoje tenho o privilégio de poder escolher o momento de dizer adeus”, afirmou em sua mensagem de despedida.

A hora de ouvir o corpo

Embora ainda tivesse vontade de jogar, Ruschel confessou que as exigências físicas do futebol profissional finalmente cobraram seu preço. Sua despedida em clima de festa contrastou fortemente com a situação de seu ex-clube, a Chapecoense, que foi rebaixada imediatamente de volta à Série B após vencer apenas quatro de suas 34 partidas no campeonato. Na prática, o Juventude tomou seu lugar na elite do futebol brasileiro.

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“Meu corpo já não respondia mais. Fiz duas cirurgias consecutivas no joelho, então estava começando a brigar com meu próprio corpo. Já não estava funcionando, embora estar em campo sempre tenha sido um prazer”, admitiu Ruschel.