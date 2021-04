Final da Supercopa reúne cerca de 100 convidados no Mané Garrincha

Pequeno grupo se concentrou atrás dos bancos de reserva das duas equipes

A final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, disputada neste domingo (11), no Mané Garrincha, em Brasília, recebeu um grupo de cerca de 100 pessoas, segundo apuração da Goal, convidadas pelos clubes, CBF e governo do estado de Brasília.

Cerca de 100 pessoas foram convidadas para assistir #Flamengo x Palmeiras pela final da Supercopa, no Mané Garrincha pic.twitter.com/98GV64nqUH — Raisa Simplicio (@simpraisa) April 11, 2021

Os convidados foram posicionados atrás dos bancos de reserva dos times. Julio César Ribeiro, deputado feral, foi um dos convidados e fez uma publicação em uma de suas redes sociais.