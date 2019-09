Final da Sul-Americana: data, onde assistir, local, ingressos e mais informações

Independiente Del Valle elimina Corinthians e agora espera Galo ou Colón, que se enfrentam nesta quinta (26); final será em Assunção, no Paraguai

A chega em seus momentos finais. O Independiente Del Valle, do , eliminou o e se classificou para a grande final do torneio continental. Agora, o time espera o vencedor do confronto entre , da , e .

Abaixo, a Goal lista os detalhes da final da competição continental. Confira!

FINAL: CHAVEAMENTO

O chaveamento da competição possibilitava uma final brasileira, mas o eliminou o Corinthians. Em , o time equatoriano venceu por 2 a 0. Em Quito, o até tentou, mas ficou no empate por 2 a 2. É a segunda final continental da história do Del Valle, que perdeu a Libertadores de 2016 para o , da .

😎 ¡Ya está en la final y espera rival! @IDV_EC hace historia en la #Sudamericana. pic.twitter.com/DQZ1ZEX0DX — Asunción 2019 (@Asuncion2019) September 26, 2019

Do outro lado, o Atlético-MG tenta reverter a vantagem do Colón, que venceu por 2 a 1 o jogo de ida. No Mineirão, o tenta chegar em uma final continental pela primeira vez desde o título na Libertadores de 2013. Já o Colón tenta chegar a uma decisão sul-americana pela primeira vez em sua história.

FINAL: DATA E LOCAL

O título da Copa Sul-Americana de 2019 será pela primeira vez disputado em jogo único.

A finalíssima acontece dia 9 de novembro, sábado, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no .

🤚 ¡Lo que hay que saber para comprar entradas para la final de la #Sudamericana @Asuncion2019!



🔺 En la venta general están disponibles 3850 tickets entre las categorías 1⃣, 2⃣ y 3⃣. pic.twitter.com/PzqQHLrWsv — Asunción 2019 (@Asuncion2019) September 12, 2019

O estádio terá um setor dedicado especificamente para cada torcida dos finalistas. Os outros setores não serão destinados a uma única torcida. A venda de ingressos para os torcedores do Independiente del Valle e do outro finalista começam na sexta-feira, 27 de setembro. As vendas para o público geral já estão abertas. Quem quiser adquirir seu ingresso para o jogo pode comprá-lo no site oficial da Conmebol.

COMO ASSISTIR NO DAZN?

A final da Copa Sul-Americana de 2019 será transmitida no com exclusividade pelo DAZN.

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

ATLÉTICO-MG X COLÓN

Para chegar à final da Sul-Americana, o Galo precisa vencer o Colón no Mineirão nesta quinta-feira, 26, e reverter a vantagem dos argentinos que ganharam a ida por 2 a 1.

🇧🇷⚽🇦🇷 É dia de conhecer o segundo finalista da #SulAmericana. @Atletico e @ColonOficial vão fazer o Minerão ferver!



📺🖥📱 O jogo terá transmissão exclusiva pelo @DAZN_BRA. pic.twitter.com/Mpfb3Wofbh — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) September 26, 2019

No jogo de ida da semifinal, o Atlético até saiu na frente com gol de Chará, em uma jogada confusa da defesa argentina. Na tentativa de afastar afastar o perigo, a bola bateu no atleticano e foi para o gol. Mas na segunda etapa o Colón voltou muito melhor, partiu para cima do Galo e conseguiu a virada com gols de Morelo e Rodríguez.

🔝⚽ Um grito no fim que definiu a semifinal da ida! Pulga Rodríguez, do @ColonOficial, é o autor do gol @qatarairways da semana na #SulAmericana. pic.twitter.com/odQRgqDCWC — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) September 23, 2019

CORINTHIANS X INDEPENDIENTE DEL VALLE

O Independiente del Valle conseguiu vaga na final, depois de vencer fora e empatar em casa contra o Corinthians. Os finalistas da de 2016 esperam melhor sorte nessa campanha em busca de seu primeiro título continental.

Em Itaquera, o time de Fábio Carille foi surpreendido pelo Del Valle desde o começo do jogo. Ainda no primeiro tempo, Torres abriu o placar para os equatorianos. No segundo tempo, o Corinthians buscou o empate e saiu mais para o jogo. Deixando espaços para o contra-ataque, o Timão sofreu o segundo gol, novamente marcado por Torres.

🙌🇪🇨 Foi histórico! A noite em que o @IDV_EC deixou os corintianos paralisados na @A_Corinthians! 😱



☹️😆📹 Milhares de lamentações 🆚 dezenas de festejos! As expressões que você ainda não viu da derrota do @Corinthians pela semifinal da #SulAmericana! pic.twitter.com/l3kDyPvsiH — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) September 19, 2019

No segundo jogo, quem buscou mais o resultado foi o Corinthians. O Alvinegro abriu 1 a 0 com gol de Boselli e quase acabou com a vantagem do Del Valle, mas Vagner Love mandou a oportunidade na trave. Na etapa final, o Corithians se lançou ao ataque e viu, novamente no contra-ataque, o Del Valle fazer um gol, com Sánchez. No final da partida, Clayson voltou a dar esperanças para os corintianos, mas cerca de um minuto depois o Del Valle empatou mais uma vez e garantiu sua classificação.