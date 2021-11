Final da Série D do Campeonato Brasileiro: data, horário, onde assistir e tudo sobre Campinense x Aparecidense

Chegou a hora da decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Campinense e Aparecidense se enfrentam em jogos de ida e volta, a partir deste sábado (6), para definir quem vai ficar com o título da quarta divisão do Brasileirão 2021.

Depois de superarem todos os adversários, apenas Campinense e Aparecidense e, além das vagas para a Série C, ainda vão definir o título nacional da quarta divisão. Para isso, se enfrentam em dois jogos, com mandos alternados.

A Goal te conta os detalhes da final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Quando é a final da Série D do Campeonato Brasileiro?

A final da Série D do Campeonato Brasileiro será decidida em dois jogos, de ida e volta, com mandos alternados. No primeiro, no sábado (6), às 16h (de Brasília), o Capinense joga em casa, no Amigão, a volta, uma semana depois, no sábado (13), às 15h (de Brasília), será no Anibal Batista de Toledo, com mando do Aparecidense.

Como cada time se classificou à final da Série D do Campeonato Brasileiro?

Chegando na final da Série D do Campeonato Brasileiro, apenas dois times seguem vivos na competição e decidem quem vai ficar com o título. Na busca pela taça foram 14 rodadas na primeira fase (sete no turno e sete no returno), duas na segunda, e mata-mata a partir da terceira, com oitavas, quartas e semifinal. Ou seja, cada um dos dois times jogou 22 vezes.

CAMPINENSE

Primeira fase:

Caucaia 3 x 3 Campinense

Campinense 3 x 0 América-RN

Sousa 3 x 2 Campinense

Central 0 x 1 Campinense

Campinense 0 x 0 Treze

Atlético-CE 2 x 3 Campinense

Campinense 0 x 1 ABC

ABC 2 x 0 Campinense

Campinense 3 x 0 Atlético-CE

Treze 0 x 0 Campinense

Campinense 2 x 1 Central

Campinense 1 x 0 Sousa

América-RN 0 x 0 Campinense

Campinense 5 x 0 Caucaia

Segunda fase:

Sergipe 2 x 2 Campinense

Campinense 1 (4) x (2) 1 Sergipe

Oitavas de final:

Campinense 2 x 1 Guarany

Guarany 0 x 2 Campinense

Quartas de final:

América-RN 0 x 0 Campinense

Campinense 0 (4) x (2) 0 América-RN

Semifinal:

Atlético-CE 1 x 1 Campinense

Campinense 3 x 1 Atlético-CE

APARECIDENSE

Primeira fase:

Aparecidense 3 x 1 Nova Mutum

Gama 0 x 0 Aparecidense

Goianésia 0 x 0 Aparecidense

Aparecidense 1 x 0 Jaraguá

Aparecidense 0 x 1 Porto Velho

Brasiliense 1 x 2 Aparecidense

Aparecidense 1 x 0 União

União 0 x 2 Aparecidense

Aparecidense 1 x 0 Brasiliense

Porto Velho 0 x 2 Aparecidense

Jaraguá 1 x 1 Aparecidense

Aparecidense 4 x 1 Goianésia

Aparecidense 2 x 1 Gama

Nova Mutum 1 x 0 Aparecidense

Segunda fase:

Caldense 1 x 0 Aparecidense

Aparecidense x 3 x 1 Caldense

Oitavas de final:

Cianorte 0 x 0 Aparecidense

Aparecidense 1 x 0 Cianorte

Quartas de final:

Uberlândia 0 x 1 Aparecidense

Aparecidense 1 x 1 Uberlândia

Semfinal:

Aparecidense 4 x 2 ABC

ABC 1 x 0 Aparecidense

Onde assistir à final da Série D do Campeonato Brasileiro?

Os dois jogos da final da Série D do Campeonato Brasileiro terão transmissão na TV aberta e na interet. Para as suas partidas as opções são a TV Brasil e o elevensports.com.