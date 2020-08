Final da Liga dos Campeões não terá torcida, mas PSG quer reunir 5 mil em seu estádio

Sem poder tê-los em Lisboa, o clube quer que dar a experiência de decisão no Parque dos Príncipes para torcedores

O vem fazendo história na Liga dos Campeões de 2019/20, mas por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, a primeira final da história do clube vai ter que acontecer longe dos seus torcedores. No entanto, o clube arrumou um jeito de ter os fãs presentes na decisão.

Depois de vencer o RB Leipzig em sua primeira semifinal de Champions em 25 anos, o PSG garantiu vaga na grande decisão e está a uma vitória de conquistar o título Europeu e completar uma temporada perfeita - campeão da , Copa da e Francesa. Os torcedores, porém, não podem estar em Lisboa para o jogo.

A final, mesmo marcada para acontecer em Istambul, poderia ter a torcida dos Blues presente, mas a pandemia obrigou a Uefa a fazer algumas mudanças. Mesmo que o jogo vá acontecer em Lisboa, mais próximo à Paris, os torcedores estão vetados das arquibancadas, como medida de segurança para evitar a transmissão do vírus.

O PSG, porém, pretende que seus torcedores - pelo menos parte deles - tenha a experiência de viver a final em um estádio de futebol. Os Blues vão transmitir no Parque dos Príncipes, seu estádio na capital francês, para 5 mil pessoas - número de pessoas autorizado pela Federação Francesa de Futebol a estarem presente nas arquibancadas.

Outras partidas do PSG antes da volta da Champions também puderam contar com 5 mil pessoas no estádio - número que deve incluir o pessoal responsável pela organização do evento.

Para evitar que hajam espaços vazios nos limitados 5 mil lugares disponíveis, o PSG vai cobrar os ingressos que dão direito a assistir ao jogo e mais uma refeição. Para que o evento possa acontecer, porém, todas as medidas de segurança impostas devem ser respeitada, como o distanciamento, as barreiras sanitárias para a checagem de temperatura e higienização, além do uso obrigatório de máscaras durante toda a partida.

A final está marcada para o próximo domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, , onde foi concentrada a reta final da Liga dos Campeões 2019/20. O adversário do PSG sai do confronto entre Lyon e Bayern de Munique, válido pela outra semifinal.