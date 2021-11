Final da Libertadores: Qual a escalação do Palmeiras contra o Flamengo?

Abel Ferreira trabalhou a fim de deixar o elenco do Palmeiras totalmente à disposição da final da Copa Libertadores. O técnico contará com nomes importantes no plantel. A única ausência é o lateral direito Marcos Rocha, que cumpre suspensão automática.

Em que pese o desfalque do lateral direito, o técnico conta com algumas peças importantes. O volante Felipe Melo, recuperado de dores no joelho direito, viajou com a delegação e deve atuar entre os titulares na tarde deste sábado.

Caso o veterano de 38 anos não tenha condições físicas de atuar os 90 minutos, o jovem Danilo deve assumir a condição de titular no meio de campo do Verdão.

Na lateral direita, sem Marcos Rocha, a comissão técnica apostará em Mayke. A única dúvida na escalação, portanto, está no meio de campo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.