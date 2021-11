Final da Libertadores: Qual a escalação do Flamengo contra o Palmeiras?

O Flamengo terá todos os titulares à disposição para enfrentar o Palmeiras na tarde deste sábado (27), no estádio Gran Central Parque, em Montevidéu, no Uruguai. O único desfalque certo é o zagueiro Léo Pereira, suspenso.

O Fla, inclusive, tem uma escalação semelhante à da decisão de 2019, quando venceu o River Plate, em Lima, no Peru. Há apenas três mudanças em relação àquele jogo. A lateral direita conta com Isla na vaga de Rafinha, a zaga tem David Luiz no lugar de Pablo Marí, e Andreas Pereira substitui Gerson no meio de campo.

Mais artigos abaixo

No banco de reservas, a principal mudança daquela equipe para a atual. Renato Gaúcho é o comandante do time no lugar que era ocupado por Jorge Jesus.

O Fla, portanto, contará com todos os titulares a partir do início do confronto, até com Giorgian De Arrascaeta, recém-recuperado de lesão.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.