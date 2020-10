Final da Libertadores 2021: data e outras informações da decisão

A Conmebol já anunciou alguns detalhes sobre a grande final do torneio em 2021

Continuando a tradição de finais únicas da Libertadores, a Conmebol divulgou, nesta sexta-feira, 2 de outubro, detalhes sobre a decisão de 2021. Como a edição atual, devido à pandemia do coronavírus, só terminará em janeiro do ano que vem, já é importante detalhar o calendário da próxima temporada, "esticada" para que as datas voltem ao normal.

Ainda sem classificados, obviamente, a final da Libertadores 2021 já tem data marcada: caso tudo ocorra como o previsto, acontecerá no dia 20 de novembro de 2021. Para efeitos de comparação, a decisão de 2019, com o Flamengo batendo o River Plate para levantar a taça, aconteceu no dia 23 de novembro daquele ano.

Assim, caso o tal plano se confirme - o que é sempre complicado se tratando de Conmebol -, a tendência é que à partir de 2021, já voltemos ao calendário tradicional, ao invés dos adiamentos pós-paralisação.

A Goal lista abaixo os detalhes da final da competição continental. Confira!

Quando e onde é a final da Libertadores 2021?

O título da Conmebol Libertadores de 2021 será decidido em 20 de novembro de 2021.

Será a primeira vez na história da competição em que duas finais acontecerão no mesmo ano, já que a decisão desta edição atual do torneio está prevista para o 21 de janeiro de 2021.

Assim, 2020 fica marcado como o primeiro ano, desde o início da Libertadores, em que não acontecerá uma final da competição.

Onde será a final da Libertadores de 2021?

A sede única ainda não foi definida, mas vários estádios já anunciaram candidatura: a Arena da Baixada, em , o Beira Rio, em Alegre, e o Morumbi e a Arena Neoquímica, em , estão entre os pré-selecionados.

Veja a lista de todas as possíveis sedes da final única da Libertadores 2021: