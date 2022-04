Final da Coppa Italia 2021/22: quando é e quem disputa o título?

Está chegando ao fim a 75ª edição da Coppa Italia, o principal torneio de mata-mata do chamado país da bota. Depois de um empate sem gols no jogo de ida contra o Milan, a Internazionale de Milão foi o primeiro a garantir vaga para a finalíssima, que é tradicionalmente disputada no Estádio Olímpico de Roma.

No caminho até a final, a Inter foi superior ao seu arquirrival e venceu por 3 a 0 – dois gols de Lautaro Martínez e um de Robin Gosens.

Nesta quarta-feira (20), Juventus e Fiorentina definem o outro finalista. Os alvinegros levaram a melhor sobre a Viola na ida, com vitória de 1 a 0, e têm a vantagem.

A finalíssima da Coppa Italia, disputada em jogo único na capital do país, está marcada para 11 de maio – ainda sem horário definido.

Destaques da Coppa Italia 2021/22

Um total de cinco jogadores dividem o protagonismo na artilharia do torneio, todos com três gols marcados até aqui: Olivier Giroud (Milan), Nedim Bajrami (Empoli), Leonardo Mancuso (Empoli), Krzysztof Piatek (Fiorentina) e Dusan Vlahovic.

Dentre estes nomes, impossível não destacar o de Vlahovic. Isso porque os três gols anotados pelo sérvio foram pela Fiorentina, mas em janeiro o goleador trocou de lado e agora defende as cores da Juventus.

Em relação às assistências, o grande destaque tem sido Theo Hernández. O jogador do Milan já somou três passes para gols até aqui.

Quem é o atual campeão?

A Juventus defende o título conquistado na última temporada após vitória por 2 a 1 sobre a Atalanta. Uma conquista marcante por ter sido a última de Gianluigi Buffon com a camisa juventina.