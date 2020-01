Final da Copinha 2020: onde assistir, jogos, datas, horários e mais informações

O Internacional já garantiu sua vaga na grande decisão e agora espera Grêmio ou Oeste

A 2020 está terminando: o já garantiu sua vaga na grande decisão e espera o vencedor de vs Oeste.

Depois de muitas viagens e o cansaço acumulado, enfim o título já está palpável para quem superou todas as etapas até aqui. A grande final está marcada para 25 de janeiro, em homenagem ao aniversário da cidade de .

A seguir, a Goal apresenta todas as informações sobre a final da :

Como é disputada a final da ?



(Foto: Leonardo Fister/Internacional)

Dos 127 times que disputaram a competição na fase de grupos, 64 se classificaram para as fases finais. Assim, os clubes jogaram em formato mata-mata e continuam se eliminando até que sobrem só os dois finalistas, cujo embate final será no dia 25 de janeiro, no Pacaembu.

A semifinal restante

JOGO DATA HORÁRIO CIDADE ONDE VAI PASSAR? Grêmio x Oeste 22/01 17h30 Barueri SporTV No sábado (18), o São Paulo foi derrotado pelo Oeste em Barueri. A equipe pega o Grêmio na segunda semifinal da Copinha. A primeira será entre dois times tradicionais do futebol brasileiro: Internacional e . Veja como comprar ingressos para o duelo clicando AQUI.

O caminho até a decisão

O Internacional garantiu sua vaga na final após bater o Corinthians, e espera o vencedor de Grêmio vs Oeste. Confira o caminho das equipes até aqui:

Jogando na sede de Santa Bárbara d'Oeste, o Internacional terminou a primeira liderando seu grupo, depois de boas vitórias contra Confiança e Linense. No entanto, as fases finais não foram tão tranquilas para o .

O clube gaúcho mostrou o forte poder de reação para chegar até as semi finais: depois de vitória simples diante do Volta Redonda, com gol de pênalti aos 50 do segundo tempo, o Inter bateu o Desportivo por 2 a 1 e o nas penalidades máximas, depois de buscar o empate na segunda etapa. Nas quartas de final, bateu o -SP com mais tranquilidade e também passou por cima do Corinthians com uma vitória maiúscula por 3 a 0.

Grêmio

Jogando na sede de Mogi das Cruzes, o Grêmio não teve muitos problemas na fase de grupos. O único tropeço aconteceu na segunda rodada, no empate por 1 a 1 com o , mas a goleada por 4 a 0 sobre o anfitrião União Mogi, somada ao triunfo por 2 a 0 na estreia, garantiu a liderança do grupo.

Nas fases finais, o Tricolor gaúcho começou com um placar apertado diante do União ABC, vencendo por 1 a 0. Na sequência, duas vitórias mais fáceis: 4 a 0 na e 4 a 1 no . No sábado (18), porém, a partida mais dura: empate por 1 a 1 com o e definição da vaga nas semifinais nos pênaltis.

Oeste

O Oeste de Barueri iniciou a sua campanha na Copa São Paulo em 3 de janeiro passado. Dono da casa no grupo 27, o time estreou diante do Sergipe com uma goleada por 6 a 0. Na sequência, a equipe bateu o Trindade por 4 a 0 e garantiu a vaga no mata-mata do torneio. Na última rodada da fase de grupos, os paulistas foram derrotados pelo por 3 a 1 e ficaram com a vice-liderança da chave.

A partir daí, o time não perdeu mais. O primeiro passo foi bater a Desportiva Paraense por 3 a 1 na segunda fase. Depois disso, a equipe venceu o Cruzeiro nos pênaltis por 3 a 1, após um empate por 0 a 0. Uma igualdade sem gols também levou o jogo contra o Avaí, nas oitavas de final, para a decisão nos pênaltis. A equipe paulista venceu por 4 a 2. Por fim, o São Paulo foi derrotado por 2 a 1 nas quartas de final.

JOGO FASE DATA Oeste 6 x 0 Sergipe Fase de grupos 3 de janeiro Oeste 4 x 0 Trindade Fase de grupos 7 de janeiro Oeste 1 x 3 Cruzeiro Fase de grupos 10 de janeiro Desportiva Paraense 1 x 3 Oeste Segunda fase 12 de janeiro Cruzeiro 0 (1) x (3) 0 Oeste Terceira fase 14 de janeiro Avaí 0 (2) x (4) 0 Oeste Oitavas de final 16 de janeiro Oeste 2 x 1 Sâo Paulo Quartas de final 18 de janeiro

Onde assistir à fina da Copinha?

Pela primeira vez na história da competição, todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior terão transmissão .

Na TV aberta, os duelos serão transmitidos pela TV Cultura e pela Rede Vida. Na TV fechada, o SporTV tem os direitos da competição e transmite todos os jogos eliminatórios, inclusive a finalíssima - asism como a TV Globo em rede aberta.