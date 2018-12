Final da Copa Sul-Americana 2018: quando é, como é a disputa e mais informações

A Copa Sul-Americana 2018 chega à sua fase mais decisiva, com a final definida entre Atlético-PR e Junior Barranquilla. Chegou a hora de conhecer o grande campeão, que será decidido, como sempre, em duelos de ida e volta.

Confira a seguir um apanhado de tudo o que você deve saber sobre a final deste ano!

As partidas acontecem nos dias 5 e 12 de dezembro (quartas-feiras) às 21h45 (de Brasília). Primeiro na Colômbia e depois no Brasil.

Junior Barranquilla 1 x 1 Atlético-PR - 5/12, às 22h45

Atlético-PR x Junior Barranquilla - 12/12, às 21h45

Assim foram os chaveamentos que levaram Atlético e o Junior Barranquilla até a grande decisão na temporada 2018.

AS EQUIPES

(Foto: HEULER ANDREY/AFP/Getty)

O Atlético Paranaense, primeiro a garantir vaga na decisão, passou por Newell's Old Boys, Peñarol, Caracas, Bahia e Fluminense, nessa ordem, para chegar na briga final pelo título sul-americano.

Já o Junior bateu o Colon, Defensa y Justicia e Santa Fé para alcançar a finalíssima.

Semifinais - Jogos de ida

Atlético-PR 2 x 0 Fluminense, 7/11, na Arena da Baixada

2 x 0 Fluminense, 7/11, na Arena da Baixada Santa Fé 0 x 2 Junior, 8/11, no El Campín

Semifinais - Jogos de volta

Fluminense 0 x 2 Atlético-PR , 28/11, no Maracanã

, 28/11, no Maracanã Junior 1 x 0 Santa Fe, 29/11, no Metropolitano

QUEM DECIDE A FINAL EM CASA?

(Foto: Getty Images)

Segundo o Artigo 25 do regulamento da competição, "a equipe com melhor desempenho (menor número no ordenamento de 1 a 16 no sorteio das chaves das OITAVAS DE FINAL - Artigo 21) poderá definir a final como mandante".

Dessa forma, como o Atlético foi sorteado na chave 7, terá a vantagem de decidir no Brasil diante de Junior Barranquilla (chave 13).

CRITÉRIOS DE DESEMPATE

(Foto: Getty Images)

Se a série terminar empatada no placar agregado, o Artigo 28 do regulamento define que "se buscará uma prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos cada, Se, ao término deste tempo extra de 30 minutos, persistir a igualdade, o vencedor será definido pela disputa de cobranças de pênalti, conforme as normas estipuladas pela FIFA.".

O GOL FORA AINDA VALE?

(Foto: Getty Images)

Como vem ocorrendo nas edições recentes da Copa Sul-Americana, a final não terá o gol fora de casa como critério de desempate.