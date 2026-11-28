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Palmeiras e Estudiantes disputam a final da Copa Libertadores. A bola rola às 21h, no horário da Itália, neste sábado, 28 de novembro de 2026, com transmissão ao vivo pela Como Tv. No Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, o venezuelano Valenzuela será o árbitro: está em jogo o título de campeão da América do Sul.

Também está em jogo a vaga na Copa Intercontinental da FIFA, marcada para 9 a 16 de dezembro, no Catar. O primeiro adversário será o Deportivo Toluca, do México. Em caso de vitória, o próximo confronto poderá ser na semifinal contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul (que eliminou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, após a equipe saudita ter superado o Auckland FC, da Nova Zelândia). Se avançar à final, enfrentará o campeão europeu Paris Saint-Germain, da França.

Depois do Superclássico vencido pelo River Plate contra o Boca Juniors em 2018, times brasileiros conquistaram todas as edições nos últimos sete anos: três títulos do Flamengo, dois do Palmeiras e um de cada para Fluminense e Botafogo.

Há clima de clássico entre o defensor paraguaio do Palmeiras, Gustavo Gomez (ex-Milan), e os dois argentinos ex-Inter: o zagueiro Tomas Palacios e o atacante Joaquin Correa, que defendem o Estudiantes presidido por Juan Sebastian Veron.

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Depois de acompanhar, primeiro do banco de reservas e depois da arquibancada, as finais da Champions League perdidas pela Inter para o Manchester City, em Istambul, em 2023, e para o PSG, em Munique, em 2025, respectivamente, El Tucu busca uma revanche pessoal.

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Para isso, espera convencer o técnico uruguaio Alexander Medina a colocá-lo em campo. O treinador tem de lidar com as ausências dos meio-campistas Baltasar Rodriguez (suspenso) e Gabriel Neves (machucado). No gol, joga Fernando Muslera, de 40 anos (ex-Lazio), enquanto, ao menos inicialmente, a expectativa é que Joaquin Correa e Tomas Palacios comecem no banco.

Do outro lado, o técnico português Abel Ferreira não pode contar com Jefte, suspenso, na defesa, nem com Paulinho, machucado, no ataque, setor que tem Vitor Roque (ex-Barcelona).

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Gustavo Gomez, Alexander Barboza; Agustin Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquin Piquerez; José Lopez, Vitor Roque, Jhon Arias. Técnico: Abel Ferreira.

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ESTUDIANTES (3-5-2): Fernando Muslera; Santiago Nunez, Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos, Gaston Benedetti; Guido Carrillo, Tiago Palacios. Técnico: Alexander Medina.